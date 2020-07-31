В списках не значится: официальная статистика по COVID-19 на Южном Урале не отражает действительности

В Челябинской области умерли еще три человека, зараженные коронавирусом. При этом официальная статистика не отражает действительности.

Как уже сообщал «Новый День», утром 30 июля умерла сотрудница станции скорой помощи Миасса. Женщине шел 61-й год. Ее смерть подтвердили в минздраве региона: «После проведения КТ пациентку госпитализировали. Результат анализа на COVID-19 дал условно-положительный результат, – сообщили в ведомстве. – Несмотря на все предпринятые действия врачей, женщина скончалась».

Однако в сегодняшней статистике по коронавирусу о ней не упоминается:

«За прошедшие сутки умерли 3 человека.

От COVID-19 – 0 человек.

От других причин:

– сахарный диабет, полинейропатия (ковид сопутствующий) – пациентка, 65 лет;

– бронхоэктатическая болезнь, буллезная эмфизема (ковид сопутствующий) – пациент, 72 года;

– лейкоз (ковид сопутствующий) – пациент, 63 года», – сообщает региональный минздрав.

По данным ведомства, за сутки в области подтвержден 121 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 11 тысяч 794 заболевших.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.07.20

На Южном Урале из магазина украли полмиллиона рублей. / В Миассе подросток на мотоцикле залетел под пассажирский поезд. / Следствие «закона абсурда»: Россию готовят к покаянию за расизм. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»