На Урале тракториста в поле убило током

На Южном Урале тракториста в поле убило током.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне в Октябрьском районе. Во время полевых работ навесное оборудование трактора задело линию электропередач. Тракториста ударило током. 56-летний мужчина скончался.

По факту его гибели начал проверку Следственный комитет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.07.20

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