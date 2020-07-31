На ММК будут подписывать документы с помощью смартфона и планшета

На Магнитогорском металлургическом комбинате разработана и внедрена возможность подписания документов в системе электронного документооборота ПАО «ММК» с помощью мобильных устройств – планшетов и смартфонов.

Новая разработка позволяет специалистам и руководителям Группы компаний ПАО «ММК», используя «облачную» квалифицированную электронную подпись, заверять подлинность необходимых для работы документов и отсылать их из любой точки мира и с любого устройства. Данная возможность реализована специалистами отдела корпоративных разработок компании ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу ПАО «ММК»).

В настоящее время система электронного документооборота успешно используется в 44 организациях Группы ПАО «ММК». В системе работают более 10 тысяч сотрудников, с начала промышленной эксплуатации в ней создано более 7 млн документов и выдано более 8 млн поручений. Система позволяет автоматизировать работу с документами – создание, согласование, подписание, выдачу поручений и контроль их исполнения. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников. Её основными преимуществами являются простой, интуитивно понятный интерфейс, высокая скорость, возможность доступа с мобильных устройств. Коммерческая версия системы, названная «АТАЧ» в честь прежнего названия горы Магнитной, доступна сторонним компаниям для приобретения.

Развитие электронного документооборота в Группе ПАО «ММК» – одно из направлений масштабной цифровизации компании и реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0». В основе стратегии цифровизации ММК – более ста проектов цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании. В числе приоритетных направлений – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, использование технологий искусственного интеллекта для решения задач моделирования и прогнозирования технологических и бизнес-процессов, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов, решение задач защиты жизни и здоровья работников комбината при исполнении ими трудовых обязанностей.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 31.07.20

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