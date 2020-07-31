В России отменяют еще не открывшиеся авиарейсы в Турцию

Россия еще не успела открыть авиасообщение с Турцией, а уже сообщается об отмене первых рейсов.

Как ранее сообщал «Новый День», с 1 августа РФ возобновляет регулярные полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Вылететь можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа планируется расширить турецкое направление: к Стамбулу и Анкаре, открывающимся с 1 августа, добавятся Анталья, Бодрум и Даламан.

Билеты на ближайшие рейсы стоят дорого. При этом клиенты компании «Аэрофлот» уже массово жалуются, что рейсы в Стамбул, назначенные на первые числа августа, отменяются. Официальная причина – отсутствие «разрешения на международные полеты» при том что правительство РФ официально объявило о возобновлении международных полетов еще неделю назад.

«Возможная причина действий «Аэрофлота» – стремление добиться максимального заполнения самолетов, чтобы повысить рентабельность рейсов», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Так, генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что в Европе с мая было много случаев, когда авиакомпании продавали билеты, не имея гарантий выполнения рейсов, «а иногда и точно зная, что их не будет: это было способом сбора средств, фактически кредитования». По словам Ланецкого, в России билеты на ближайшие зарубежные рейсы были практически полностью раскуплены сразу после объявления об открытии международного авиасообщения, но объективно пассажиропоток даже на востребованных направлениях, в числе которых Стамбул, восстановился максимум на 60%. «То есть «Аэрофлот» вполне может сократить две частоты из пяти», – резюмирует Ланецкий.

Россияне из регионов, планировавшие лететь отмененными рейсами, жалуются, что остались с внутрироссийскими билетами на руках и теперь не могут их вернуть.

При этом другие авиакомпании заявленные рейсы в Турцию пока не отменяют.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.07.20

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