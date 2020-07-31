На Тургояке ветер повалил на туристов деревья

На озере Тургояк ураганный ветер повалил сосны и березы. Чудом никто не погиб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гроза в Миассе началась около 17 часов. Правда, прошла она, в основном, по северной части города, захватив и Турогяк.

Сильный ветер повалил деревья на берегу. Некоторые упали рядом с палатками отдыхающих, под завалами оказались несколько машин. Чудом никто не погиб.

Напомним, в июне 2014 года во время Ильменского фестиваля разразилась гроза, во время которой упало около 40 деревьев. Одно из них придавило палатку, в которой находились дети 7 и 10 лет. Они погибли. Кроме того, убило 480летнюю женщину. Еще 9 человек были госпитализированы.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 31.07.20

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