В Челябинске пешеходную «зебру» нанесли на тротуар и вывели в забор

В Челябинске на Троицком тракте пешеходную «зебру» нанесли на тротуар из щебня.
Фотографию очередного шедевра дорожников опубликовал в группе «Челябинский урбанист» Лев Владов. И прокомментировал: «Это уже совсем за гранью добра и зла».
Фото: Челябинский урбанист
В мэрии заявили, что тротуар отсыпали щебнем специально, чтобы пешеходы не ходили по лужам. Но рисовать на щебне «зебру» подрядчику никто распоряжений не давал. «Видимо, перестарались», – предположили чиновники, заявив, что лишнюю «зебру» уберут.
Что же касается забора, в который упирается пешеходный переход, то тут чиновники непреклонны: «Забор установлен по ГОСТу». Все остальное их не волнует.
ГОродане же отмечают, что это не единичный пример «стараний» дорожников:
«Еще один подобный пример покраски несуществующего есть на перекрестке Татьяничевой – Образцова: там разметка нанесена на провалившиеся на полметра колодцы», – рассказывают челябинцы.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 31.07.20
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