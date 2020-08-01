В Миассе сотрудник полиции устроил ДТП, погибли трое

В Миассе сотрудник полиции устроил ДТП, виновник аварии и еще два человека погибли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло вчера в 23:30 на Тургоякоском шоссе. Автомобиль Hyundai на большой скорости врезался в опору железнодорожного моста. «Машина летела в сторону Автозавода. Влетела боком в центральную стену, от которой ее откинуло через встречку в верхнею стену. Удар был такой силы, что машину раскидало на запчасти на обе полосы», – цитирует очевидцев 74.ru.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, два пассажира легковушки – 38-летний мужчина и 19-летняя девушка скончались на месте. 18-летняя пассажирка и 23-летний водитель были госпитализированы, но травмы, полученные молодым человеком, оказались не совместимы с жизнью.

«Установлено, что управлявший автомобилем молодой человек являлся сотрудником ОМВД по Миассу, который находился на выходном дне», – уточнили в ведомстве.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 31.07.20

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