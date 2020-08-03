В Миассе скончалась четвертая участница ДТП, устроенного сотрудником полиции

В Миассе скончалась четвертая участница ДТП на Тургоякском шоссе, произошедшего поздно вечером 31 июля.

Как уже сообщал «Новый День», автомобиль Hyundai, которым управлял сотрудник полиции, на большой скорости врезался в опору железнодорожного моста. В машине находились еще три человека. Два пассажира 38-летний мужчина и 19-летняя девушка скончались на месте. Еще одна пассажирка, которой в этом году должно было исполнится 18 лет, и 23-летний водитель были госпитализированы, но травмы, полученные молодым человеком, оказались не совместимы с жизнью.

Девушку с политравмой доставили в реанимацию. Полученные ею повреждения были очень тяжелыми и не позволяли транспортировать пациентку в областной центр. Оперировать решили в Миассе, но спасти девушку не удалось.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 03.08.20

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