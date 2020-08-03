Бросили в топку пиара: лес на челябинской Тополинке обрекли на уничтожение

На проблеме вырубаемого леса на северо-западе Челябинска попиарились многие политики и общественники, но решать ее горожанам приходится в одиночку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители трех микрорайонов северо-запада Челябинска продолжают попытки найти общий язык с властями и застройщиком, планирующим возвести комплекс спортивных объектов на земельном участке, занятом в настоящее время лесным массивом. Однако, горожане, по сути, оказались один на один со своей проблемой. Когда началась вырубка леса, общественники, выступавшие в поддержку челябинцев в самом начале конфликта, нашли для себя более интересные темы.

Напомним, на месте большого лесного массива между микрорайонами «Тополиная аллея», «Парковый 2» и «Ньютон» наметили строительство большого спортивного объекта – под него отвели около 7 гектаров. Горожане возмутились: «Огромный лесной массив, в котором гуляют семьи с детьми, занимаются спортом зимой и даже проводят лыжные соревнования, перестанет существовать, – настаивают они. – Самое неприятное, что работы по разработке и утверждению проекта спортивного центра прошли тайно, без широкого общественного освещения. Не было проведено никаких публичных слушаний, на которых был бы представлен планируемый проект. А предложения по сохранению леса за подписью почти 4 тысяч человек были просто проигнорированы».

Протесты выплеснулись на страницы СМИ. В итоге вице-губернатор Сергей Шаль провел совещание с участием областных и городских чиновников, проектировщиков и горожан, в ходе которого приняли компромиссную позицию главного архитектора города Павла Крутолапова, предложившего в кратчайшие сроки разработать новый мастер-план территории, постаравшись максимально спасти лес от уничтожения.

А общественникам предложили представить свои варианты корректировки проекта. На этом все и закончилось. А 30 июля жители окрестных микрорайонов заявили, что деревья начали вырубать.

«Никакого итогового проекта размещения объектов хоккейного кластера жителям города не было предоставлено. Никаких разрешительных документов на вырубку деревьев рабочие не имеют. Тем не менее, по уже сложившейся плохой традиции, работы неким «подрядчиком» начаты без всяких документов, в том числе документов на вырубку деревьев, – возмутились челябинцы. – Для граждан России, проживающих в правовом государстве, подобные действия подрядчика являются грубейшим нарушением норм действующего в стране законодательства».

31 июля инициативные горожане собрались в скверике на пересечении улиц академика Королёва и 250-летия Челябинска. Успокаивать горожан прибыли глава Центрального района Виктор Ереклинцев, главный архитектор города Павел Крутолапов, замминистра строительства и инфраструктуры региона Евгений Курилов, представитель застройщика.

Чиновники заверили челябинцев, что вырублен будет не весь лесной массив, а лишь его часть. Остальной же лес переведут в статус парка. Правда, плана строительства хоккейного центра горожане так и не увидели. Его пообещали представить на встрече с застройщиком, запланированного на вечер понедельника, 3 августа.

Впрочем, далеко не все жители микрорайонов остались довольны подобным развитием событий. Многие настаивают на том, что лес вообще нельзя трогать. Но в этом вопросе мэрия непреклонна, а чиновники предпочитают ограничиваться замечанием, что далеко не все горожане разделяют столь радикальную точку зрения.

Интересно другое. В истории с лесом на Тополинке засветились многие челябинские общественники. Так, одними из первых проблему подняли правозащитница Оксана Труфанова и краевед Юрий Латышев. Но в настоящее время они от этой истории отошли. Как заявил telegram-каналу «Наш Челябинск» Юрий Латышев, его в данном случае интересовало только – не будут ли задеты строительством захоронения жертв репрессий 1930-х годов. И краеведа вполне удовлетворили результаты проведенных на участке раскопок, подтвердившие, что таковых захоронений здесь нет.

Успел засветиться в конфликте известный общественник-урбанист Лев Владов. Но он в последнее время пребывает все больше в благодушном настроении из-за заинтересованного отношения новых городских властей к ряду его идей по формированию комфортной городской среды и начавшейся наконец-то борьбе с неэффективными и уродливыми дорожными ограждениями. Так что и его интересы сместились в сторону от леса на Тополинке.

Некоторый градус напряжения вокруг проблемы продолжают поддерживать лишь некоторые радикальные экологи-активисты, подобные депутату Центрального райсовета Елены Вахтиной и автору анонимного telegram-канала «Личный взгляд». Но и здесь есть свои нюансы. Так, автору «Личного взгляда» явно претит нацеленность жителей микрорайонов на поиск компромисса.

А Елена Вахтина так прокомментировала ситуацию: «Мы тоже подключались к борьбе за спасение леса на Тополинке. Помогали Оксане Труфановой и Юрию Латышеву громче озвучить их позицию по этому вопросу. Потом была встреча с местными активистами( видимо обработанными присутствовавшим Полукаровым ), которые заявили, что не верят в полное сохранение этого леса и потому готовы поступиться его частью под застройку, а на остальной чтобы им сделали сквер. И попросили нас не мешать их трехлетней борьбе».

В итоге, челябинцы, по сути, оказались брошенными известными городскими активистами, изрядно попиарившимися на их проблеме.

Впрочем, вероятно, попытки засветиться в истории отчаянной борьбы горожан за сохранение леса, будут предприниматься и дальше. По крайней мере, нескрываемый интерес к теме проявляет интернет-сообщество, близкое к партии Захара Прилепина «За Правду!», уже активно включившейся в кампанию по выборам в Законодательное собрание Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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