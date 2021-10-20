Жителям Челябинска предлагают спасти от застройки еще один лесной массив

Жителям Челябинска предложили высказать свое мнение по планируемой застройке еще одного лесного массива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «лес на Тополинке» – так местные жители называют лесной массив между Тополиной аллеей и микрорайоном «Парковый-2» – горожане пытаются отстоять уже год: писали обращения во все инстанции, включая президента РФ, проводили пикеты, но никакой реакции не последовало. Точнее, чиновники продолжили готовить территорию к многоэтажной застройке и перевели лес севернее улицы Королева из зоны озеленения интенсивного общественного использования в зону жилой и общественно-деловой застройки.

21 октября состоятся публичные слушания по переводу части леса в категорию парков, а также по утверждению земельного участка под строительство дороги в продолжение проспекта Родионова и улицы Академика Королёва.

И всем, кто выступает за сохранение леса, предлагают высказать свое мнение:

«Необходимо направить протесты против строительства дороги в нашем лесу! Обратите внимание на ширину – это четырехполосный проспект! Зачем он в лесу? Далее обращаем внимание, что зона парков, скверов, бульваров и набережных А.1.4., в которую хотят перевести данный участок леса, не защищает его от застройки на 100%, – разъясняют ситуацию активисты общественного движения «Горожане». – По закону, на ней возможно строить спортивные объекты на определенном проценте территории, поэтому мы настаиваем на переводе леса в зону E.2 – лесопарков. Именно в этой категории находится городской лес, расположенный южнее улицы Королева.

Хотелось бы напомнить администрации, что представленный на публичных слушаниях участок леса, является городским лесом (о выявлении здесь городского леса говорится в ответе прокуратуры). А также хотелось бы попросить чиновников поискать лес еще и соблюдать Лесной, Земельный и Градостроительный кодексы РФ!»

Общественники подготовили образец обращения для участия в публичных слушаниях, которые проходят в онлайн формате.

«Вы можете написать собственные возражения и направить на электронный адрес: komissiyapziz@arch74.ru. К обращению приложите скан или фото паспорта (можно закрыть серию и номер паспорта, оставив и только данные удостоверяющие личность и прописку. Фото паспорта необходимо по условиям участия в заочных публичных слушаниях), – объясняют общественники. – Также можно прийти в Дом архитектора лично: 21 октября с 13:30 −14:30 по адресу: г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 41-а, будет осуществляться прием письменных предложений и замечаний. При себе иметь паспорт и маску)».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.10.21

Южноуральского депутата обвиняют в крупном мошенничестве. / К ночи в Челябинской области ухудшится погода. / Правительство подписало концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»