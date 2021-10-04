Мэрия Челябинска сдала назад в споре о парковке у зоопарка

Под давлением горожан челябинские чиновники отказались от идеи строительства многоуровневой парковку в парковой зоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия по градостроительству и землепользованию, подготовит рекомендации о невозможности строительства парковки на земельном участке, граничащем с Челябинским зоопарком. Об этом сообщил и.о. начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергей Самсонов в ходе традиционного аппаратного совещания в мэрии.

«А если вид не разрешен, то и говорить о строительстве парковки в дальнейшем не приходится», – отметил чиновник.

По словам Самсонова, заседание комиссии, где будет сформулирована окончательная рекомендация, пройдет в ближайшую пятницу.

Это означает, что в мэрии вынуждены были прислушаться к альтернативным публичным слушаниям, прошедшим 30 сентября в Доме архитекторов.

Напомним, с инициативой проведения очных общественных обсуждений выступили городские активисты и независимые депутаты после того, как мэрия объявила о намерении провести их в заочном формате. Обсуждать вопрос строительства четырехуровневой парковки на 500 машино-мест в парковой зоне за закрытыми дверями горожане сочли неуместным.

По словам организаторов, челябинцы откликнулись на их призыв: зал, в котором традиционно проходят публичные слушания, был полон. Само же обсуждение началось еще в фойе, так как поначалу в зал горожан пускать отказались.

Участники продемонстрировали поразительное единодушие. Оказалось, что перспективу строительства чиновники не согласовывали не только с горожанами, но и с профессиональным сообществом архитекторов.

Позиция представителей власти во время слушаний выглядела крайне бледной. Так, едва ли не единственным аргументом в пользу строительства в парковой зоне оказалось желание некоторых горожан подкатить на собственном автомобиле к самым стенам зоопарка. Что на фоне «планов громадья» по развитию общественного транспорта звучало явным диссонансом.

В свою очередь горожане напомнили, что обсуждаемый участок находится в бессрочной аренде у Челябинского зоопарка, и неплохо бы сначала позаботиться о реализации концепции его развития, а уже потом обсуждать необходимость строительства парковки. К тому же сразу несколько экспертов заявили, что парковок поблизости от зоопарка и сейчас достаточно.

В итоге, участники слушания подавляющим большинством голосов проголосовали против строительства. Представители мэрии и городской Думы заверили участников, что их позицию учтут при дальнейшем рассмотрении вопроса.

Отметим, что окончательное решение в вопросе принимает глава города, который может как прислушаться, так и не прислушаться к позиции участников публичных слушаний и реконсендации комиссии по градостроительству и землепользованию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.21

Через тернии к знаниям: в Магнитогорске нашли самую страшную в регионе дорогу к школе. / Челябинец погиб, вылетев на авто на трамвайную платформу. / Челябинская область второй день бьет рекорды суточной заболеваемости COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»