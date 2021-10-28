В ходе разбирательства по одному из лесов Челябинска всплыли неожиданные факты и секретные документы

Во время судебного разбирательства по иску в защиту одного из лесов Челябинска всплыли неожиданные факты и секретные документы. Об этом заявил юрист Владимир Казанцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в Челябинском областном суде состоялось заседание по иску в защиту леса на Тополиной аллее. В роли ответчиков – мэрия и городская Дума. Представители последней приобщили к материалам дела документы, которые касаются изменений Правил землепользования и застройки.

«Напомню, что на прошлой неделе, 21 октября, они стали предметом публичных слушаний, – говорит Владимир Казанцев. – Оказывается, что слушания провели в онлайн-формате, хотя горожане и представители власти лично пришли в Дом архитектора. В протоколе нет сведений, как проходило голосование, однако решение Гордумы уже имеется. Хорошо, что хотя бы лес нашли, надеюсь, что и на остальной территории они его тоже заметят».

А дальше выяснились интересные факты.

Судья спросил представителя Думы о разработке нового генплана Челябинска. А тот заявил, что разработка закончена, скоро документ будет утвержден – все публичные слушания уже прошли.

«Вот это новость! – изумился Казанцев. – Когда это случилось и где проходили слушания – неизвестно. Внезапно оказалось, что Схема функционального зонирования (градостроительного зонирования), которая является приложением к генплану города от 2002 года – секретная. Вот такие вот новости!»

Несмотря на то, что на эту схему ссылаются как на открытый документ в Правилах застройки и в генплане, судье пришлось специально запросить копию у управления архитектурно-градостроительного проектирования Челябинска.

Судебное заседание продолжиться 24 ноября.

Добавим: о том что, генплан Челябинска до 10 ноября будет направлен на утверждение городской Думы, 18 октября сообщил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Документ был разработан московским институтом «Гипрогор». В 2019 году на публичных слушаниях генплан подвергся острой критике горожан и был направлен на доработку.

Корреспондентам РИА «Новый День» не удалось найти в открытых источниках сообщения о последующих публичных слушаниях. Доработанный план представили отдельно в каждом районе городе, но эти мероприятия официально назывались презентацией. 27 февраля 2020 года план еще раз обсуждали в Центре международной торговли. На это мероприятие было организовано редакцией газеты «Аргументы и факты» и, следовательно, тоже не может считаться публичными слушаниями, проведение которых требует процедура утверждения подобных документов, так как организовать их может только администрация города.

Но уже тогда, в феврале 2020 года со ссылкой на Павла Крутолапова сообщалось: «Сейчас в комитете градостроительства и архитектуры формируют пакет документов по генплану для направления его главе Челябинска Наталье Котовой. Она будет принимать решение о направлении его в городскую думу или возврате на доработку».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.10.21

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