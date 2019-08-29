Обсуждение генплана: челябинские власти в очередной раз продемонстрировали нежелание считаться с общественностью

Челябинские власти в очередной раз продемонстрировали нежелание считаться с общественностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областном центре начались общественные слушания по новому генеральному плану развития города. Представленные документ вызвал резкую критику не только со стороны горожан и экспертов, но и врио губернатора Алексея Текслера, заявившего, что «проблемы с генпланом начинаются от технического задания и заканчиваются техническим исполнением».

Учитывая важность вопроса для развития города, многие челябинцы пришли сегодня в кинотеатр имени Пушкина, чтобы принять участие в общественных слушаниях. Кинозал, в котором предложили разместится участникам обсуждения, вмешает чуть более 300 человек. Поэтому неудивительно, что зал быстро забился под завязку, еще несколько сотен человек остались в фойе.

Люди пожаловались, что в зале душно и предложили организаторам перенести слушания в ледовую арену «Трактор», но эта инициативы была проигнорирована. Чиновники рекомендовали всем, не вошедшим в зал, оставить письменные комментарии, которые пообещали учесть.

Горожане возмутились, что в президиуме расположились кандидаты в депутаты, заявив, что это не трибуна для агитации.

Организаторы заявили доклад на 1 час 20 минут, что еще больше накалило ситуацию: документ обсуждается уже давно, поэтому горожане потребовали провести слушания без доклада, но и это требование игнорировали. Более того, приступая к докладу, Виталий Рыльских начал с истории. «Вы специально тяните, чтобы мы все разошлись», – возмутились в зале.

Многие не выдержали и потянулись к выходу, чего, видимо, и добивались организаторы.

Стремление отсечь от общественных слушаний как можно больше народу просматривается не только в том, как ведут себя докладчики. На это указывают время и место мероприятия. Зная, что интерес к генплану высок и многие горожане захотят его обсудить, чиновники назначают слушания на середину дня в разгар рабочей недели в небольшом зале. По видимому, городские власти еще не уловили новое веяние в российской политике: не отгораживаться от людей, а общаться с ними. Грубое навязывание и игнорирование мнения населения – особенно перед выборами – не в тренде. Но, похоже, челябинские чиновники и депутаты слишком засиделись на своих местах и утратили гибкость.

Между тем, слушания по генплану продолжаются.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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