Депутаты просят провести публичные слушания по обновленной версии генплана Челябинска

Совет депутатов Центрального района Челябинска принял решение обратится в Городскую думу с просьбой провести публичные слушания по новому генеральному плану. Решение принято на сегодняшней сессии.

Как уже сообщал «Новый День», о том что, генплан Челябинска до 10 ноября будет направлен на утверждение городской Думы, 18 октября сообщил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Вчера эту информацию подтвердили в суде во время разбирательства ситуации с лесом на Тополиной аллее. Представитель Гордумы заявил, что разработка плана закончена, скоро документ будет утвержден – все публичные слушания уже прошли.

Однако публичные слушания проходили только в августе 2019 года, и после них план был отправлен на доработку. Обновленный вариант презентовали в разрезе каждого района, но официально весь документ не обсуждали.

«Публичного обсуждения последней версии этого документа не было, а сам он нигде не опубликован. На сайте управления архитектуры есть только первый вариант, который подвергся критике, и его отправили на доработку. Мы предложили опубликовать последний вариант и провести публичные слушания по нему», – рассказала депутат Центрального района Елена Вахтина.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.10.21

Трамваи на железнодорожный вокзал Челябинска не будут ходить больше месяца. / В Челябинске подан в суд иск против застройки территории СК «Полет». / «Должна быть какая-то культура…» Спикер Госдумы снова сделал выговор главе Пенсионного фонда России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»