В Челябинске достроят первую очередь метро, но метро не будет

В Челябинске достроят первую очередь метро, но поезда под землей ходить не будут. Об этом заявила начальник управления перспективного развития городского управления градостроительства и архитектуры Ольга Никитина на презентации генплана Челябинска в Калининском районе.

Как уже сообщал «Новый День», строительство метрополитена в Челябинске начали планировать еще в 1967 году. В 1992 году оно, наконец, началось. Правда, время было для этого выбрано крайне неудачное: на дворе – кризис, строительство то замораживали, то вновь начинали, пока оно окончательно не заглохло. С 2008 года средства на строительные работы выделял только городской бюджет. При этом значительная их часть уходила на выполнение обязательных работ по поддержанию в надлежащем состоянии уже построенных станций, охрану и прочее сопровождение. Летом 2016 года эксперты заявляли, что метро в Челябинске появится не раньше, чем через 50 лет. И хотя они отмечали, что строительство станции «Торговый центр» вошло в заключительную фазу, окончание его прогнозировалось лишь в 2019 году. Но не завершилось. В апреле глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил: «Вырыто 4 км подземных тоннелей, а первая линия подразумевает 17 км. Выделяемых средств на завершение даже одной линии не хватает. Я представляю себе так: сократить число станций на 1 линии с 5 до 4, а дальше вывести метро на поверхность и продолжить движение за счет легкого метро, как это делают во многих городах, либо за счет современных трамваев».

Правда, и такой проект слишком дорог: «Мне называют сумму в 400 млрд, я не знаю, где их взять. Надо найти оптимальное решение», – подчеркнул тогда Алексей Текслер. В конце года был объявлен электронный аукцион по контракту на строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Мэрия Челябинска намеревалась отдать подрядчику чуть более 110 миллионов рублей. Но аукцион не состоялся: на торги не было подано ни одной заявки.

Теперь чиновники заявляют: метро городу не нужно: «Пассажиропотока, который наполнит метрополитен, а это более 70 тысяч человек, сейчас нет, – сообщила Ольга Никитина. – Нет столько людей, которым нужно передвигаться с северо-запада на восток: изменилась экономика, изменились точки притяжения. Засыпать метро дешевле не будет. У нас уже проведена достаточно большая работа, бросать ее нет смысла».

Сейчас речь идет о том, чтобы достроить первую ветку, которая станет и последней. Но метро в классическим виде не будет. Обсуждаются альтернативные варианты использования тоннелей: например, подземный трамвай.

«Для Челябинска метро – это мечта, которую мы пережили, – отметила Ольга Никитина. – 30 лет – это достаточный срок для того, чтобы свыкнуться с мыслью, что мы не получим метро».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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