Больше кладбищ! Челябинцам обрисовали перспективу на 20 лет

В Челябинска приняли проект генплана города, раскритикованный главой региона и горожанами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», несмотря на многочисленные протесты челябинцев, чиновники комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска сочли проект генерального плана города на ближайшие 20 лет вполне приемлемым.

Публичные слушания по документу заняли около четырёх часов. Цифра весьма впечатляющая, тем более, что, в общей сложности, в обсуждении сегодня приняли участие несколько сотен человек. А с учётом того, что половина желающих просто не смогла попасть на слушания, потому как «негде присесть», число участников слушаний оказалось весьма впечатляющим.

И очень удобным для чиновников городской администрации. Ведь, как минимум, половина из желающих высказаться по поводу нового генплана, оказались лишены такой возможности. Им просто предложили внести свои возражения/предложения в письменном виде. Правда, реализацию их не обещали – «как решит согласительная комиссия».

К слову, изменилось и отношение к этике делового общения представителей мэрии. Так, если в первой половине мероприятия зампредседателя комитета градостроительства и архитектуры города Сергей Самсонов призывал участников слушаний (весьма раздражённых неуместными историческими ретроспективами) проявить уважение к представителям проектирующей организации (ООО «Гипродор», Москва), то как только начали выступать критики генплана, он принялся активно мешать выступающим, прерывая их задолго до истечения времени, утверждённого, якобы, в регламенте.

На самом деле, никакого утверждения не было. Просто г-н Самсонов как бы познакомил участников слушаний со своим видением вопроса (не спрашивая их мнения). Но, как только этому видению начинали возражать, вспоминал о регламенте.

Об уважении, которого чиновник напоминал во время выступления исполнителей генплана, не было и речи. Оппонентов ежеминутно перебивали и опять напоминали о регламенте.

Однако все ухищрения чиновников мэрии остались безрезультатны. Большинство участников слушаний скандировали: «Пусть вернут деньги!» (за разработку проекта генплана из городского бюджета заплатили 30 млн рублей – и это без учета транспортной составляющей).

Авторы проекта лили воду на мельницу его противников. Особый восторг вызвало предложение о создании нового кладбища в одном из районов. А потом оказалось, что и в другом районе планируется новый погост. Причём, судя по смешкам господ, представляющих генплан, у них растущее число могильников вызывало весьма позитивные ассоциации. В отличие от горожан, кричавших: а нам только кладбище и осталось.

На общественных слушаниях вообще выплыло много интересных фактов.

К примеру, на вопрос жителя северо-запада: почему в лесу у лыжной базы появляются девятиэтажные дома, чиновники заявили, что это самострой. А чуть позже сообщили, что это и не лес вовсе, а зона жилищного строительства.

А вот торговый комплекс, против которого начала бороться мэрия (после многочисленных протестов жителей), защитил своё существование уже в Челябинском областном суде. Самое интересное, что строительство его запланировано в зоне зелёных насаждений. То есть, в общем-то, незаконно. И в случае доказательства коррупционной составляющей в получении разрешения на строительство этот акт может быть оспорен. Но в мэрии на столь кардинальные шаги для защиты прав горожан идти, видимо, не собираются.

Вообще, поведение чиновников сегодня ничем не отличалось от уже привычной линии. И в конце обсуждения, по традиции, дошло до хамства: зампредседателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Самсонов бросил одному из горожан, поинтересовавшемуся будущим реки Миасс: «Вы специалист?» Остаётся лишь гадать: каждый ли челябинец должен быть специалистом в архитектуре, градостроительстве и гидрологии, чтобы иметь право задавать вопросы о будущем родного города.

Были вопросы и от специалистов, чей авторитет в определенной сфере непререкаем. Например, известный краевед Юрий Латышев поинтересовались, кто получил взятку за трупы жертв политических репрессий 1930-х годов, на костях которых мэрия Челябинска не прочь выстроить новые жилые кварталы.

«Кто получил взятку за трупы?»

Но главная претензия челябинцев заключалась в том, что московская фирма пытается диктовать им, как и где жить. При том что авторы генплана сами максимально дистанцировались от практической стороны реализации их фантазий. Так, они заявили, что этажность застройки в зонах, рекомендованных ими к многоэтажному строительству, от авторов генплана не зависит. На что получили вполне логичный ответ: «Сейчас вы говорите, что это просто рекомендации, а потом Самсонов и Репринцев будут потрясать этими бумажками и говорить: это генеральный план, мы ничего не можем поделать!»

Впрочем, четыре часа обсуждений сделали своё дело: большинство участников ушли задолго до окончания. Но требование признать слушания недействительными звучали до самого конца.

Мало того, когда организаторы уже было облегчённо вздохнули, к трибуне подошёл мужчина, представившийся советником врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, заявившего накануне, что проект генплана Челябинска уже устарел и требует доработки.

Представители подрядчика первые секунд 30 пытались делать «хорошую мину», но быстро сникли после напоминания об оценке их проекта главой региона. Чиновники же мэрии спали с лица сразу, как узнали, кто наблюдал за их оскорбительным для горожан шоу.

В итоге выяснилось, что через три месяца проект генплана может быть отправлен на доработку. За это уже выступили врио губернатора области Алексей Текслер и врио мэра Челябинска Наталья Котова. Но у архитектурной службы города, видимо, иной взгляд на будущее Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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