580 участников, 425 обращений: власти Челябинска подвели предварительные итоги публичных слушаний по генплану

Скандальные публичные слушания по генплану не вызвали вопросов у врио главы Челябинска Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни единого комментария не высказала врио мэра Челябинска Наталья Котова после отчёта о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана своего зама по вопросам градостроительства Владимира Шамне.

Напомним, скандальное мероприятие прошло на прошлой неделе. При этом чиновники в очередной раз продемонстрировали свое отношение к горожанам. Так, выбранный для проведения слушаний зал кинотеатра имени Пушкина едва вместил половину желающих, о чём заявил зампредседателя комитета градостроительства и архитектуры города Сергей Самсонов.

Однако, на предложение перенести обсуждения на другой день (выходной) и в другое, более просторное помещение чиновники безапеляционно заявили: слушания всё равно состоятся, и вообще, обычно зал для обсуждения ещё меньше.

Далее челябинцам подарили презентационный доклад, где разработчики генплана несколько раз пускались в исторические зарисовки, повторяли одни и те же данные. Причём представителей мэрии это вполне устаивало. Когда же горожане пытались протестовать против забивания времени приведением абсолютно ненужной информации, чиновники упрекали челябинцев в неуважении.

Впрочем, это совершенно не помешало всё тем же чиновникам перебивать экспертов, выступавших с критикой представленного генплана и стараться всячески закрыть им рот.

Закончилось выступление проектировщиков под дружные крики горожан: «Пусть вернут деньги!» (за разработку проекта генплана из городского бюджета заплатили 27 млн рублей – и это без учета транспортной составляющей).

Во время ответов на вопросы выяснилось много интересного. К примеру, на вопрос жителя северо-запада: почему в лесу у лыжной базы появляются девятиэтажные дома, чиновники заявили, что это самострой. А чуть позже сообщили, что это и не лес вовсе, а зона жилищного строительства.

А вот торговый комплекс, против которого начала бороться мэрия (после многочисленных протестов жителей), защитил своё существование уже в Челябинском областном суде. Самое интересное, что строительство его запланировано в зоне зелёных насаждений. То есть, в общем-то, незаконно. И в случае доказательства коррупционной составляющей в получении разрешения на строительство этот акт может быть оспорен. Но в мэрии на столь кардинальные шаги для защиты прав горожан идти, видимо, не собираются.

Но главная претензия челябинцев заключалась в том, что московская фирма пытается диктовать им, как и где жить. При том что авторы генплана сами максимально дистанцировались от практической стороны реализации их фантазий. Так, они заявили, что этажность застройки в зонах, рекомендованных ими к многоэтажному строительству, от авторов генплана не зависит. На что получили вполне логичный ответ: «Сейчас вы говорите, что это просто рекомендации, а потом Самсонов и Репринцев будут потрясать этими бумажками и говорить: это генеральный план, мы ничего не можем поделать!»

Впрочем, ничего этого Владимир Шамне в докладе не отразил. Он лишь погружающим в сон голосом сообщил, что в публичных слушаниях приняли участие 580 человек (видимо, включая тех, кто зарегистрировался, но в зал не попал). В комиссию по итогам слушаний поступило 50 обращений. До этого поступило 375 письменных обращений, из которых 205 обработаны и направлены проектировщикам.

При этом обращения были и коллективными. Так, за сохранение лесного массива, ограниченного улицами Академика Макеева, 250 лет Челябинска, северными границами микрорайонов 40, 41, 42, подписало 792 человека. А под обращением с просьбой об исключении объездной дороги вдоль посёлка Мелькомбинат поставили подписи 127 горожан. «В течение 1-2 недель будет подготовлен протокол публичных слушаний. Обработка обращений будет закончена до 21 ноября. После этого согласительная комиссия примет решение: отправить проект на доработку или принять с учетом всех поступивших замечаний. На рассмотрение городской думы документ поступит в декабре 2019 года», – подытожил вице-мэр.

Интересно, что врио мэра никак не отреагировал на прозвучавший доклад. Как будто о слушаниях не было сказано ни слова. Или это совсем незначительное событие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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