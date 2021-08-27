В Челябинске подготовили еще два коллективных иска о защите территорий, занятых лесами

В Челябинске подготовили еще два коллективных иска о защите от застройки территорий, занятых лесами.

Как уже сообщал «Новый День», первый коллективный иск был подан в июле и касался границ Челябинского городского бора.

Теперь готовятся иски против застройки леса на северо-западе города и строительстве на участке бывшего СК «Полет».

За «лес на Тополинке» – так местные жители называют лесной массив между Тополиной аллеей и микрорайоном «Парковый-2» – горожане пытаются отстоять уже год: писали обращения во все инстанции, включая президента РФ, проводили пикеты, но никакой реакции не последовало. Точнее, чиновники продолжили готовить территорию к многоэтажной застройке и перевели лес севернее улицы Королева из зоны озеленения интенсивного общественного использования в зону жилой и общественно-деловой застройки.

«Люди устали получать отписки, – говорит правозащитник Владимир Казанцев. – Более 20 горожан подготовили с моей помощью коллективное исковое заявление. Будем приводить в порядок территориальное зонирование, которое установлено градостроительным планом Челябинска, и теми правилами землепользования и застройки, которые администрация Челябинска совместно с Челябинской городской Думой используют, как удобно владельцу того или иного участка».

Иск будет подан в суд сегодня.

Второй коллективный иск касается участка под СК «Полет», где компания депутата Госдумы Олега Колесникова собирается построить четыре 24-этажнах дома. Согласно градостроительному плану здесь должна быть рекреационная зона, но власти изменили назначение участка, допустив прямо на границе с городским бором, строительство.

«Вопрос комплексный, – говорит депутат Центрального района Елена Вахтина. – Это касается всего города. Многие озелененные территории перекроены так, что лесные участки изрезаны территориями под многоэтажную застройку». Это не только нелогично, но и опасно для леса, так как практика показывает: в ходе строительства застройщики загоняют на соседние участки строительную технику, тянут через них технические дороги и так далее. То есть при строительстве могут быть уничтожены и окружающие территории, а потом вместо восстановления их превращают в парковки.

По словам экоактивистов, сегодня к городскому бору прилегают более 20 выведенных участков. Часть из них принадлежит депутатам – бывшим и действующим.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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