Интересное совпадение: челябинские «соколы Жириновского» оказались соседями в городском бору

Челябинские общественники обнаружили еще один участок городского бора, отданный под застройку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок №377 передан в долгосрочную аренду ООО «Абсолют». 11 лет назад эта территория, как и расположенные рядом с ним и СК «Полет» земли, находился в границах особо охраняемого городского бора, но в 2010 году ее тоже вывели из состава ООПТ «Челябинский городской бор».

А дальше все пошло по стандартной схеме: в 2017 году депутаты городской думы изменили правила застройки и землепользования. В 2018 году арендатор получил разрешение на строительство, а в апреле 2019 года управление экологии администрации Челябинска выдало ему разрешение на снос зеленых насаждений.

Отметим, что ООО «Абсолют», арендующее этот участок, было создано в декабре 2011 года. Его уставной капитал – 20 тысяч рублей, среднесписочный состав работников – 1 человек, в 2019 году ООО не заработало ни копейки, зато понесло 6 тысяч рублей убытков. При этом его основной деятельностью, согласно уставу, является строительство жилых и нежилых зданий.

Буквально две недели назад в ООО «Абсолют» сменился один из учредителей – им стал депутат Законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков. Со вторым учредителем Маратом Бикбулатовым его давно связывает общий бизнес.

Например, в 2011 году, когда под шумок распределяли выведенные из ООПТ земли, Буяков работал замдиректора компании «Руспромавто», учредителем которой являлся все тот же Бикбулатов. В этом же году. Кстати, Буяков стал депутатом ЗСЧО от партии ЛДПР – мандат ему отдал Олег Голиков. Тот самый, который 24 октября текущего года – уже в роли первого вице-спикера южноуральского парламента – перехватил у «Gagarin Residence» защитников городского бора, собиравшихся поговорить с губернатором. И заверил: «Никакой стройки не будет, пока мы с вами во всем не разберемся». Но потом потерял к этой истории всякий интерес. Возможно, потому, что он и так знает, каким образом владельцами лесных участков стали его экс-соратники по его бывшей партии ЛДПР и соседствующие в городскому бору Сергей Ванштейн, Олег Колесников и Сергей Буяков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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