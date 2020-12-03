В Челябинске пытаются заволокитить дело по границам городского бора

В Челябинске затягивается судебное разбирательство по границам городского бора. Горожане подозревают, что проблему пытаются «слить».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялось очередное заседание кассационного суда по делу об оспаривании изменения границ Челябинского городского бора. Но суд решил дело не рассматривать.

«Напомню, на предыдущем заседании 18 ноября этого года судебный состав не смог рассмотреть дело и отложил его. Сегодня выяснилось, что Законодательное собрание, являясь ответчиком по нашему иску приобщило вчера новые дополнения к своей жалобе, – рассказал один из истцов Андрей Талевлин. – Суд вновь решил отложить дело по данному основанию. Что мешало сразу сделать нормальную кассационную жалобу, представитель регионального парламента пояснить не смог.

Видимо, законодательная власть решила заволокитить это дело, хотя в отложении могут быть и другие причины.

Выяснился еще один существенный момент. Вдруг в дело решило вступить Министерство экологии по Челябинской области. Пока его не допустили. Цель понятна – отменить все предыдущие судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. Как бы затронуты права и этого государственного органа. По существу спора ответчики уже сказать ничего не могут, остается только процессуальное крючкотворство.

К сожалению, учитывая предыдущий судебный опыт, такой вариант не исключен. Что-то подобное уже было, когда Челябинский областной суд рассматривал коллективный иск по изменению статуса леса, вырубленного под Томинский ГОК. Следующее заседание назначено на 16 декабря».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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