Общественники озвучили желаемые границы Челябинского бора

Экоактивисты потребовали вернуть в состав бора участки, потерянные в течение последнего десятилетия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплекс предложений, касающихся будущего Челябинского городского бора, представители движения «Горожане» озвучили в ходе третьего заседания рабочей группы по вопросам развития ООПТ.

«Прежде всего, мы должны остановить деградацию бора, – заявила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина. – Для этого мы предлагаем увеличить финансирование учреждений, отвечающих за сохранение и развитие бора – ООПТ и Шершневское лесничество. Восстановить в составе ООПТ научный отдел. Губернатору взять под личный контроль работу этих организаций с их ежеквартальным отчетом».

Что касается территории бора, то необходимо вернуться к границам 2010 года, но с серьезным дополнением. «Нужно сохранить границы бора, указанные в соответствующем постановлении законодательного собрания Челябинской области от 28 января 2010 года. И включить в его состав территории Монахов и поймы реки Миасс. Конечно, все границы в точное соответствие мы не приведем. Но 90% потерянных участков вернуть сможем», – отметила парламентарий.

Кроме того, экоактивисты настаивают на необходимости уменьшить антропогенную нагрузку по границам бора. Для этого памятнику природы необходимо вернуть охранную зону. «Постановление об охранных зонах памятников природы правительство РФ приняло еще в 2015 году, так что министерство экологии давно уже могло этим заняться», – напомнила общественница.

Еще один проблемный вопрос – судьба Митрофановского кладбища, администрацию которого еще несколько лет назад уже наказывали штрафом в несколько миллионов рублей за незаконные захоронения на территории ООПТ «Челябинский городской бор». Кладбище горожане предлагают закрыть, оставив в границах существующих захоронений.

Еще одним пунктом предложений стало сохранение и развитие ООПТ местного значения «Парк Гагарина», являющегося частью лесного массива Челябинского городского бора.

Не обошли экоактивисты и спор вокруг планируемой многоэтажной застройки земельных участков под спортивным комплексом «Полет». Напомним, застройщик намерен там построить комплекс зданий, якобы, спортивно-гостиничного типа. В действительности инвестор намерен «посадить» в непосредственной близости от ООПТ четыре здания, самое высокое из которых будет достигать 81 метра в высоту и насчитывать 26 этажей. Большую часть площадей в них займут апартаменты.

Общественники предложили правительству Челябинской области «изыскать возможность выкупа или обмена» этих участков под нужды города: под создание там тренировочной базы для занятий лыжными гонками и спортивным ориентированием. Правда, насторожила оговорка Елены Вахтиной, предложившей сделать это «даже без рассмотрения того, насколько законно он (этот участок – прим. РИА «Новый День») рассматривается инвестором под застройку апартаментами». При этом участники встречи рабочей группы, действительно, высказывали достаточно серьезные сомнения в законности такого строительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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