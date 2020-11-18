Кассация комом: суд отложил заседание о судьбе Челябинского городского бора

Кассационный суд отложил рассмотрение жалобы Законодательного собрания Челябинской области на решение об отмене постановления по изменению границ Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Седьмой кассационный суд перенес заседание по жалобе южноуральских парламентариев на отмену их решения о пересмотре границ городского бора. Об этом сообщали челябинские экоактивисты в социальных сетях.

Напомним, в середине сентября нынешнего года Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил постановление ЗСЧО об изменении границ ООПТ «Челябинский городской бор».

Острая дискуссия вокруг изменения границ памятника природы развернулась в декабре прошлого года, когда экологические активисты выступили против подобного решения, которое пытались протащить под прикрытием необходимости строительства нового корпуса хирургии для областной детской клинической больницы. При этом, как уверяли чиновники, на территории самой клиники новое здание построить невозможно, а посему нужно отрезать часть территории городского бора.

Дискуссия, казалось, началась. Но в конце того же месяца Законодательное собрание Челябинской области, игнорируя многочисленные протесты общественности, все-таки приняло документ, согласно которому участок под строительство центра детской хирургии исключается из границ ООПТ, а взамен в его состав включается урочище Монахи.

Видимо, депутаты сочли, что забрать 4,2 гектара в одном месте, а в другом – добавить 50 гектаров – вполне приемлемый компромисс. Но компромисс рождается лишь в ходе взаимоуважительной дискуссии. В этом же случае налицо оказалось грубое пренебрежение обеспокоенностью горожан и желание настоять на своем вопреки общественным настроениям. В результате экоактивисты обратились в суд с требованием вернуть в состав памятника природы исключенный участок. Оговорившись, что против включения в границы ООПТ урочища Монахи никаких возражений у них нет.

Однако сначала районный, а затем и Челябинской областной суд встали на сторону парламентариев. Между тем, 19 мая депутаты городской Думы в ходе заседания комиссий одобрили изменения градостроительной документации, позволяющие начать строительство нового комплекса детской больницы в городском бору.

Но осенью свое слово сказал Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Он не только отменил решение Челябинского областного суда об отказе в апелляции, но и постановил новое решение – об отмене принятого Законодательным собранием Челябинской области документа, изменившего границы городского бора. Правда, отменил документ полностью.

Юристы южноуральского парламента направили жалобу на решение последней инстанции в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, прописавшийся не так давно в Челябинске.

Первое заседание должно было состояться сегодня, 18 ноября. Но судьи решили не торопиться. «До выступления прокуратуры дело не дошло. Судебная коллегия отложила рассмотрение кассационной жалобы ЗСО в связи с поступлением возражений истцов – правозащитников Владимира Казанцева и Андрея Талевлина. Коллегия взяла время подумать и почитать. Следующее заседание в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции назначено на 3 декабря, на 10:00», – рассказали экоактивисты.

Как уточнили общественники, возражения правозащитников, в основном, повторяют аргументы, уже звучавшие во Втором апелляционном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.11.20

ФАС признала незаконным контракт мэрии Челябинска с исправительной колонией. / Власти Челябинской области оказались не в курсе особой региональной мутации COVID-19. / В Госдуме назвали слишком мягким наказание за призывы отчуждения территории РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»