Суд вновь отменил планы правительства на стройку в Челябинском городском бору

Новый состав апелляционного суда вновь встал на сторону челябинских экоактивистов в споре о границах городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 февраля, во Втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга состоялось повторное рассмотрение жалобы на решение Челябинского областного суда по иску о границах городского бора.

Напомним, на территории Челябинского городского бора власти планируют разместить новый хирургический корпус областной детской клинической больницы. Специально для этого из состава одноименной ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протеста экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке разрешено. Чем и воспользовались областные власти, и в декабре минувшего года объявили о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось отменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста Владимира Казанцева и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

Наконец, сегодня состоялось повторное рассмотрение дела. «На суд приехали две представительницы ответчика от ЗСО с кипой документов на целый том: отчет, письма от медиков и прочее на 500 листов. Непонятно для чего. Все изготовили в конце 2020 года. Всячески старались придать обоснованность и законность своему решению. Но суд оставил прежнее свое решение в силе. Апелляция признала незаконным изъятие участка под строительство детского хирургического корпуса. Также суд оставил без изменений свое решение и в другой его части: пойму реки Миасс и Монахи не присоединят. Решение ЗСО отменено полностью», – рассказал Владимир Казанцев в своем telegram-канале.

При этом экоактивисты настаивают на необходимости проведения законных процедур по созданию ООПТ в пойме реки Миасс и на территории Монахов. Региональному же руководству советуют скорейшим образом найти новое подходящее место под строительство детского хирургического корпуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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