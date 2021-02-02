Чиновники продолжат настаивать на стройке в челябинском городском бору

Власти Челябинской области прокомментировали решение суда по Челябинскому бору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области не намерено соглашаться с решением второго апелляционного суда Санкт-Петербурга, во второй раз отменившего постановление законодательного собрания региона об изменении границ Челябинского городского бора. Об этом заявила первый вице-губернатор Южного Урала Ирина Гехт.

«Мы пока не видели решения суда, – заявила чиновница. – То есть, оно окончательно будет в течение 10 дней. В любом случае, мы будем обжаловать эту позицию. Поскольку считаем, и эту позицию поддерживает, например, комитет по экологии Государственной думы, что в случае, если федеральным законодательством не урегулированы какие-то спорные вопросы, то это может быть сделано региональным законодательством. Конкурсные процедуры, которые должны состояться завтра, они состоятся. Единственное, что проектирование на момент судебных разбирательств будет приостановлено».

При этом г-жа Гехт не преминула обрисовать светлые перспективы будущей челябинской медицины (особенно светлые на фоне продолжающейся оптимизации системы здравоохранения региона). «Здесь я еще раз хочу обратить внимание на то, что регион получил шанс и возможность стать межрегиональным центром по развитию детского здравоохранения. Сегодня детская областная клиническая больница укомплектована самым современнейшим оборудованием. В этом году мы приобретаем генетическую лабораторию, которая может работать со всеми заболеваниями, этого нет нигде в Уральском федеральном округе. Более того, аналогичного хирургического центра нет ни в Тюмени, ни в Свердловской области, ни тем более в Кургане. И я думаю, что надо все-таки прислушаться к мнению большинства жителей области, которые за то, чтобы тем шансом и той возможностью для развития детского здравоохранения в регионе воспользоваться. Это мое глубокое убеждение, второго такого шанса не будет».

Почему этот шанс нужно использовать именно в бору, а не на любой другой площадке, первый вице-губернатор предпочла не уточнять.

При этом стоит отметить, что пока именно региональные чиновники делают все возможное, чтобы упустить предоставленный шанс. Так, они могут оспорить новое постановление суда в седьмом кассационном суде в Челябинске. Последний вполне может удовлетворить жалобу и вернуть дело на рассмотрение второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, уже дважды отменявшего злополучное постановление заксобрания об изменении границ Челябинского бора.

Теоретически, это может продолжаться бесконечно. Или, по крайней мере, до тех пор, пока федеральный центр не заберет у области средства, предназначенные для строительства детского хирургического центра, передав их другому региону. Если, конечно, власти не решат наплевать на судебные решения и строить, что называется, на свой страх и риск.

Между тем, у властей было достаточно времени на поиск альтернативной площадки: судебное разбирательство длится уже год (с февраля 2020-го). Но чиновники упорно добиваются возможности залезть на заповедную территорию.

Не спасает их позицию и заявляемая в качестве весомого аргумента традиция любимых г-жой Гехт европейских стран, где вся медицина сконцентрирована, по словам чиновницы, в одном кластере. Ведь уже сейчас понятно, что дальнейшее развитие Медгородка в Челябинске без вторжения в границы бора невозможно. А если все-таки возможно, то почему этого не произошло в случае с детской хирургией?

К тому же, в Челябинске медицина развивается не в границах одного кластера. И даже медицинская наука рассредоточена. Например, базовая клиника медицинского университета расположена в Металлургическом районе. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии – на северо-западе города. Даже отсутствующее на сегодня в Челябинске отделение спинальной нейрохирургии региональный минздрав намерен разместить в случае необходимости на освободившихся площадях отделения детской урологии и андрологии ОКБ №3, опять-таки на северо-западе областного центра. Так что сконцентрировать всю медицину на территории Медгородка уже невозможно. Как бы ни хотелось этого областным чиновникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.02.21

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