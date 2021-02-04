Конкурс на проектирование больницы в Челябинском городском бору выиграл бизнес-партнер Гехт и Вайнштейнов

Правительство Челябинской области провело конкурс на проектирование хирургического корпуса детской областной больницы, который, по мнению чиновников, обязательно должен размешаться в Челябинском городском бору.

Как уже сообщал «Новый День», 2 февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга во второй раз признал незаконным изъятие из особо охраняемой природной территории Челябинского городского бора участка под строительство детского хирургического корпуса. В тот же день первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что вердикт будет обжалован, а конкурс на проектирование больницы продолжен.

И, действительно, вчера конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки.

Объявление о закупке было размещено 25 декабря со сроком подачи заявок до 27 января. Все 9 участников заявились 26 января. Первым падало документы ООО «ЕСК-Проект», через несколько часов объявилось ООО «Синай», совладельцем которого является сын бывшего губернатора Челябинской области Александр Дубровский. Третьим заявилось АО «Территориальный градостроительный институт «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ».

Остальные 6 участников разметили документы вечером с разницей в 30 – 40 минут.

К участию были допущены все. Вчера комиссия рассмотрела заявки и составила рейтинг. На первое место, набрав 130 баллов, вышло ООО «ЕСК-Проект». 100 баллов компании начисли за опыт «по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема». Отмечено, что у участника 5 таких исполненных проектов. Еще 30 баллов (из 100 возможных) присудили по показателю «Обеспеченность трудовыми ресурсами»: в компании числится 2 человека, способных выполнять проектные работы.

Согласно условиям контракта, «победителем признается участник открытого конкурса в электронной форме, заявке которого, присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника открытого конкурса в электронной форме присваивается первый порядковый номер».

Иными словами, победу в конкурсе одержало ООО «ЕСК-Проект». Что это за компания? Образована в 2012 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. 75% фирмы принадлежат Анне Михайловой, которая стала собственницей этого пакета в июле 2020 года. Госпоже Михайловой принадлежит и 30% ООО «Проинвест». Соучредителями этой компании являются Александра Вайнштейн (что любопытно: владелица 50% ООО «Проинвест» фигурирует в ЕГРЮЛ без отчества и номера ИНН, хотя эти данные обязательны для регистрации) и Марк Гехт (так же зовут сына первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт). Последний, кстати, числится управляющим компании «Русская селекция», на 100% принадлежащей все тому же ООО «Проинвест».

Обе компании зарегистрированы по одному адресу: их офисы располагаются в челябинском «Парк-отеле», принадлежащем в числе прочего Тамаре Лейвиковой и ООО «Строймеханизация», которой, в свою очередь, на 58% владеет Валерия Вайнштейн (имя полностью совпадает с ФИО племянницы экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна) и которая второй год подряд получает крупные контракты на уборку улиц Челябинска.

Кстати, руководит ООО «Строймеханизация» Сергей Сихарулидзе: в 2006 – 2009 годах он возглавлял комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, а так же управление капитального строительства администрации Челябинска, а потом (до декабря 2015 года) – был первым заместителем министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. И – чистое совпадение – в 2011 году депутаты ЗСЧО постановлением № 610 изменили границы городского бора, выведя из состава охраняемой территории 49 гектаров, в том числе участок бора около СК «Полет». Затем, в 2014 году, этот участок бора размежевали и передали в частные руки уже под статусом земель населенных пунктов.

На одном из таких участков компании, принадлежащие семье Вайнштейнов, построили комплекс «Gagarin Residence». Рядом получили «наделы» соратники Сергея Вайнштейна по ЛДПР (которые теперь пытаются доказать законность изменения статуса этих земель).

А теперь бизнес-партнер Вайнштейнов и Гехт за 40 млн рублей будет проектировать другой объект для строительства в многострадальном городском бору. «С нами работают как холдинги, так и небольшие компании», – говорится на официальном сайте ООО «ЕСК-Проект». Там же перечисляются клиенты: «АЭС Инвест», агрохолдинг «Чурилово», МЦ «Лотос», ЖК «Западный луч», ООО «Концепт Строй» (ЖК «Гагарин резиденс»), ООО «Строймеханизация» – все принадлежат семье Вайнштейнов.

Впору заключать пари на то, кто выиграет конкурс на строительство хирургического комплекса и освоит 4 млрд бюджетных рублей.

Челябинск, Светлана Намская

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