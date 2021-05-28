Процесс о судьбе Челябинского бора вернулся в начальную точку

Власти Челябинской области нашли лазейку для возобновления проектирования корпуса детской больницы на территории памятника природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Седьмой кассационный суд отменил решение апелляционного суда области относительно вопроса по изменению границ Челябинского городского бора. Об этом сообщил пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Дмитрий Руденок.

Напомним, власти не оставляют намерений разместить на территории Челябинского городского бора новый хирургический корпус детской больницы. Специально для этого из состава одноименной ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке оказалось разрешено. Чем и воспользовались областные власти, и в декабре минувшего года объявили о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось изменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста Владимира Казанцева и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

В феврале нынешнего года апелляция вновь признала незаконным постановление ЗСЧО. Это решение власти вновь оспорили в Седьмом кассационном суде. И на сегодняшнем судебном заседании представители заксобрания сделали «ход конем»: ходатайствовали об отмене решения апелляционного суда Челябинской области и возврате дела на рассмотрение первой инстанции в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

Вслед за отменой постановления суда первой инстанции автоматически потеряли силу и все последовавшие за ним решения, в том числе все постановления Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о наложении обеспечительных мер.

Таким образом, постановление южноуральского парламента об изменении границ бора снова в силе, и проектные работы можно возобновить.

Решение кассационного суда уже назвали промежуточной победой областных чиновников. Экоактивисты намерены обжаловать его в Верховном суде РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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