Южноуральский минздрав сделал больных детей заложниками скандальной стройки

Общественная палата РФ благословила уничтожение отделения детской урологии в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надежды противников закрытия детского урологического отделения в челябинской ОКБ №3 на помощь Москвы не оправдались.

Сегодня, 7 апреля, на базе Общественной палаты Челябинской области прошел круглый стол с участием члена ОП РФ Екатерины Курбангалеевой, министра здравоохранения региона Юрия Семенова, главврачей детской областной клинической больницы Галины Киреевой и ОКБ №3 Михаила Вербитского, общественников и родителей пациентов закрытого отделения.

Напомним, осенью прошлого года челябинцы и сотрудники отделения детской урологии ОКБ №3 выступили против планов регионального минздрава по переводу всего объема медицинской помощи по этому направлению в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Челябинцы были уверены, что это крайне негативно скажется на качестве и доступности лечения детей.

Но чиновники остались глухи к позиции оппонентов. Приказом от 15 октября 2020 года была изменена маршрутизация пациентов по профилю «детская урология-андрология», весь поток направили в ЧОДКБ. С 1 ноября отделение прекратило прием пациентов. А 22 декабря минздрав издал приказ о расформировании подразделения. При этом из 24 человек, работавших здесь, трудоустроили лишь 17. Все 4 врача остались без работы. Это ровно половина врачей-хирургов со специализацией «детская урология» в Челябинской области. Общественную палату РФ такая ситуация несколько обескуражила, что и послужило поводом для организации круглого стола. Состоявшееся мероприятие произвело удручающее впечатление.

Началось все со вступительных слов главы регионального минздрава Юрия Семенова и члена ОП РФ Екатерины Курбангалеевой. Выступления оказались достаточно лаконичными, в отличие от последовавшего затем доклада главврача детской областной больницы Галины Киреевой. Г-жа Киреева сыпала цифрами, козыряла достижениями больницы... Заняло это около получаса (при запланированной продолжительности круглого стола в 1 час и реальной в 1 час 25 минут).

Столь обильное словоизлияние даже возмутило Екатерину Курбангалееву. «Полчаса прошло, а мы не приблизились к сути проблемы... К больнице нет никаких вопросов, – остановила челябинку член ОП. – Это вопрос не больницы, это вопрос системы. Потому что минздрав все отлично рассказал, почему это сделано. Но это не принесло удовлетворения. Почему?»

Действительно, непосредственно к теме мероприятия доклад имел мало отношения (разве что призван был показать всеохватность деятельности детской больницы). Главврач ОКБ №3 справился с задачей лучше и намного быстрее. «Я этой больнице отдал 20 лет в реанимации. И я отлично помню, что это такое – когда ребенок поступает в реанимацию, – заявил г-н Вербитский. – Мы, взрослые врачи, ежедневно оказываем помощь взрослому населению, и поступает ребенок. Это стресс для отделения. Но в урологическом отделении делается операция, делается наркоз – все может быть. Должна быть детская реанимация, диагностическая служба, которая работает с детьми. Ведь бывает так, что нужно сделать бронхоскопию ребенку. Не каждый взрослый специалист это сможет сделать. И взрослая больница на сегодняшний день не может обеспечить на 100% консультацию всех узких специалистов, обеспечить то детское оборудование, которое есть на базе детской областной больницы. И поэтому я за то, что если есть детская больница, то дети должны лечиться там. Чтобы круглосуточно, 24 часа, были доступны все специалисты, которые занимаются детьми».

Но в том-то и беда, напомнила участникам дискуссии врач закрытого отделения Екатерина Воронина, что на данный момент ЧОДКБ не в состоянии обеспечить больным детям необходимые условия содержания. Ведь именно об этом заявили представители клиники в письме, обосновывающем необходимость строительства нового хирургического корпуса, но почему-то именно на территории ООПТ «Челябинский городской бор». «Условия пребывания детей в данной больнице не соответствуют санитарным нормам и правилам, – процитировала медик письмо во Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга, рассматривавший законность постановления Законодательного собрания Челябинской области об исключении из состава ООПТ участка, на котором планируется построить новый корпус. – Палаты некоторых отделений располагаются на трех различных этажах. В больнице острая территориальная нехватка площадей для того, чтобы дальше оказывать медицинскую помощь по профилю».

И тут возникает резонный вопрос: если в ЧОДКБ и сейчас не хватает площадей, зачем тогда «подселять» в нее еще и пациентов урологического отделения? Тем более, что, оказывается, всего три года назад областной минздрав от этой идеи отказался. «Было полноценно работающее отделение, которое не имело никаких негативных, с точки зрения организаторов, процессов и результатов – его закрыли, – недоумевает бывший заведующий отделением Сергей Данилюк. – Когда три года назад аналогичный вопрос ставился, была комиссия областной Общественной палаты. Она была и в нашем отделении, и в отделении детской областной больницы. И вынесла заключение, что и условия, и качество оказываемой помощи в нашей больнице лучше. Минздравом было принято решение оставить отделение на базе ОКБ №3.

Я понимаю, что речь идет о строительстве центра, хирургического корпуса. Давайте его построим. Двумя руками «за»! Но сначала давайте строить центр, а потом туда переводить те службы, в которых заинтересованы и в области, и в городе, дети и матери. А делать все наоборот: сначала создать ситуацию «узкого горлышка», и потом на всю Россию говорить: мы в таких условиях, стройте нам срочно-срочно... Все бросай, вокзал отходит! Такой позиции и такого отношения я не понимаю».

Выходит, что минздрав готов сделать больных детей заложниками ситуации с сомнительным строительством нового корпуса ЧОДКБ на территории заповедника. Сомнительным, так как Второй апелляционный суд уже дважды отменил как незаконное постановление южноуральского парламента об изменении границ Челябинского городского бора.

Но, несмотря на судебные решения, областные чиновники настаивают на том, что строить можно только на особо охраняемой (стараниями властей уже не особо) территории. Причем продавливает это решение вице-губернатор Ирина Гехт, о связях семьи которой с семейством Вайнштейнов, чьи фирмы и планируют заняться этой стройкой, прекрасно известно. А перевод детской урологии в переполненную ЧОДКБ активно поддерживает главврач ОКБ №3 Михаил Вербитский, имеющий давние дружеские (а когда-то – и деловые) связи все с теми же Вайнштейнами.

При этом минздрав как бы оказывается здесь и не при чем, что возмутило даже представителей Общественной палаты Челябинской области. «Вся дискуссия свелась к тому, что врач, принявший отделение, врач, передавший отделение, отчитываются за решение, которое принял минздрав», – удивленно заявила одна из челябинских (подчеркнем, системных) общественниц.

Впрочем, Общественную палату РФ столь щекотливая ситуация не смущает. Во всяком случае, ее представитель Екатерина Курбангалеева увидела в конфликте лишь проблему несостоявшегося трудоустройства врачей уничтоженного отделения. Правда, сами медики видят свое будущее только в рамках прежнего коллектива. Но такой сценарий уже невозможен: двое из четырех врачей уже ищут себе работу, и, не исключено, за пределами Южного Урала. Да и средний медперсонал устроился – кто в ЧОДКБ, кто – в ОКБ №3.

Так что оставшимся Сергею Данилюку и Екатерине Ворониной предложили, как говорится, «сосредоточиться на себе». А для дальнейшего разрешения конфликтной ситуации г-жа Курбангалеева не нашла ничего лучше, как предложить создать на базе Общественной палаты Челябинской области рабочей группы.

А опыт формирования таких групп при ОП ЧО вполне однозначен: кроме как разговорами о проблеме при активном содействии этому процессу руководства палаты, там ничем не занимаются. Уровень влияния этих разговоров на действительность равен нулю. И, возможно, знай об этом Екатерина Курбангалеева, она бы и сама поостереглась высказывать такое предложение, сочтя его издевательством.

Зато столь обнадеживающий исход весьма обрадовал министра здравоохранения Юрия Семенова. «Большое спасибо. Полностью с вами согласны», – облегченно выдохнул чиновник на исходе круглого стола.

Челябинск, Виктор Елисеев

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