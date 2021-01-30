Самые крутые слухи недели: «Во всем виноват Вайнштейн»

Соколица

Говорят, что Ирина Гехт, если скандал с разоблачением ее жизни «не по доходам» начнет набирать силу (и информация о дебете – кредите ее детей, нестандартном супружестве и обустройстве недвижимости в Филевском «парадизе» столицы будет пополняться «вредными» для репутации деталями), к лету покинет свой нынешний пост и пойдет в ГД. Пойдет при поддержке ее главных на сегодняшний день лоббистов – предпринимателей и законодателей Вайншетейнов. И пойдет не по спискам партии власти, а как соколица Жириновского, то есть – от ЛДПР.

Как уверяют инсайдеры – Вайнштейнам «свои» люди нужны во всех сферах, « полезных» их бизнесу – неважно, социальной, аграрной, банковской, связанной с ЖКХ, энергетикой, спортом. А Гехт, дескать, их никогда не подводила, четко отрабатывала договоренности. Поэтому и они уже в двух сложных карьерных ситуациях помогли и ей, и ее супругу. А помогли, подключив связи своих покровителей – спортсменов-бизнесменов.

Есть желание, но нет возможности

Впрочем, есть и другая версия касательно взаимоотношений Гехт и Вайнштейнов. Мол, они пытаются именно ее сделать следующим южноуральским губернатором. Беда в том, что остальные важные люди их желания не разделяют. Но пока Гехт заправляет социалкой, которую сейчас активно поддерживают (из-за пандемии) федералы, Вайнштейны могут надеяться, что хотя бы в эту сферу Гехт сможет провести на важные позиции «их» людей.

Возможны варианты

Впрочем, даже если Гехт окажется, в результате не слишком выигрышной для нее ситуации с курированием ковидной темы, в проигрыше, сами Вайнштейны, как полагают наблюдатели, не проиграют. Ибо губернатор с каждым днем все больше «влюбляется» в одного из давних деловых партнеров семьи – главврача 3-й областной Михаила Вербитского, который в скором времени может взлететь и до минздрава, и до вице- губернатора.

Страшно, аж жуть

Как губернатор Текслер боится «народных волнений», так, говорят, Ирина Гехт боится появления информации, что с понедельника, 1 февраля, все платы за ковидных больных медучреждениям отменены. Почему боится? Да чтобы земляки с аналитическими способностями не связали блиц-победу над коронавирусом с этим меркантильным фактом.

А почему губернатор боится волнений? Сплетники судачат: он опасается, что неправильно себя поведет (от страха и отсутствия соответствующего опыта) и столичные смотрители сочтут, что он политически облажался.

Анекдот

Говорят, Вайнштейны так активно продавливают памятник Александру Второму в Челябинске потому, что их «попросили» олигархические столично-питерские покровители: дескать, нужно увековечить «любимого» императора президента.

Сначала они хотели водрузить Освободителя в парке имени Гагарина. Но потом решили поставить Александра Николаевича «центровее».

Идеально, конечно, было бы поставить ровно там, где ранее разместили верблюда (около мэрии). Но смутила более выигрышная позиция памятника Ленину.

Алое поле, намекнули им советники – пиарщики, – это тоже центр. И место там можно выбрать почти любое. Опять же – храм рядом, а не театр и конторы.

Единственное, о чем не смекнули «решалы» и их помощники: в этом парке уже заложен камень в основание будущего монумента Петру и Февронии – апологетам семейной любви и верности. И ставить рядом с этими персонами царя-прелюбодея, у которого в одном дворце жили жена и молодая любовница (чьи детишки, кстати, бегали над головой живущей этажом ниже умирающей законной супруги императора) – это и кощунство, и анекдот, героями которого могут войти в местную историю местные же Вайнштейны.

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