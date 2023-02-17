Самые крутые слухи недели: фу, как некультурно

Ручное управление

Решение команды Текслера продавить в Миасс Егора Ковальчука – вице- губернатора, отвечающего за «промышленность», наблюдатели склонны расценивать как очередной кадровый пшик действующей исполнительной власти региона по решению очень непростой задачи по обеспечению эффективности работы миасской мэрии и её конструктивного сотрудничества с весьма неоднозначным и перманентно неуправляемым сверху и по горизонтали миасским депутатским корпусом. Недоумение в экспертном сообществе вызывает как сама фигура Ковальчука – управленца с неоптимистичным бэкграундом (из каждого ведомства, куда его ставили начальником, убирали по-тихому ввиду неуспехов в деятельности этих структур при его недолгом «чутком руководстве»), так и явно запущенная и неудачная политика администрации региона по переговорному процессу с миасским горсобранием.

Уходящий мэр Григорий Тонких был в этом смысле куда более приемлемой фигурой. А главное – пусть и раздражающим элиты и население, но местным кадром. Варягу в таком, с позволения сказать, «кержацком» городе с налетом некой элитарности, что традиционно олицетворяет ГРЦ и автозавод, придется много сложнее, чем местному деятелю. Тем более, такому неискушенному в политике, как Ковальчук.

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Инсайдеры говорят, что спецы Текслера по Миассу намерены привлечь в качестве переговорщика по безболезненному продвижению в мэры местного Макиавелли – бывшего мэра города и руководителя местного филиала ЮУрГУ Игоря Войнова. Однако все сходятся во мнении, что если текслеровским и удастся провести Ковальчука в главы Миасса с первого раза, надолго он в этом кресле не удержится – и место словно проклыято, и «кольчужка коротка».

Полку Рыжих прибудет?!

Самое занятное, что и в Миасс Ковальчука убирают, как и со всех прочих мест – тихо и чтобы местечко освободить. Говорят, на смену ему придет, сохранив должность министра, промышленности Павел Рыжий.

Инсайдеры считают, это некий хитрый ход текслеровцев по привлечению в текущий непростой момент дополнительного ресурса в лице Виктора Христенко и К (как известно, многолетняя непотопляемость Павла Анатольевича связана с его крепкой дружбой с Виктором Борисовичем). А еще говорят, что именно на Рыжего в новом качестве спихнут (правда, не полностью) реализацию многострадального «метротрама» – проекта, пробивающего дыру в уже третьем региональном бюджете, но до сих пор спорного на уровне федерации.

С тонущего корабля

Говорят, что не только Ковальчук покидает становящуюся более одиозной команду действующего главы Южного Урала. Все более активно ищет новое карьерное предназначение Ирина Гехт. Она и курируемый ею медицинский блок, явно не справляются с возложенными на них ожиданиями Алексея Леонидовича. Кроме того, кураторы уже намекнули Гехт, что уйти ей нужно раньше, чем федералы «уйдут» босса.

Собственно, поэтому, болтают, уже не чает, как возглавить больницу Скорой медицинской помощи (она же Тройка или Третья областная) или – бери выше – областную больницу нынешний минздрав Агата Ткачева.

Присмотрела себе приличную должность в одном из челябинских вузов, если верить инсайдерам, и действующий минсоц Ирина Буторина.

Её «французский»

А в административно-идеологических кругах ЧО звездой сплетен стала одна из ключевых пиарщиков текслеровских – начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Мария Хворостова. Уже не только на уровне этой службы, но и на уровне вице- губернаторов, чьи сотрудники стали свидетелями общения пиар-дивы с коллегами или персоналом администрации и даже с ее почти начальником Сергеем Зюсем, обсуждают непарламентский стиль речь очередной представительницы клана местных медиа-магнатов Филичкиных, прославившихся уже на всю страну своей удачливостью в получении многомиллионных контрактов на пиар инициатив губернаторской команды.

Впрочем, если верить инсайдерам из внутреннего блока текслеровской команды, карьера этой дамы развалится куда быстрее даже не из-за неподобающей публичному лицу артикуляции. А из-за игнорирования командировок в недавно присоединённые регионы РФ, идущего явно вразрез с установками руководства региона, пиаром которого МХ назначили управлять.

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