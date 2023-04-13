Самые крутые слухи недели: вышел коник из тумана

«Шумим, братцы, шумим…»

Депутаты ЗакСо, да и вообще влиятельные и небедные персоны региона – включая и депутатов других уровней, с интересом наблюдают и даже иногда влияют или участвуют в набирающем обороты конфликте спикера регионального парламента Александра Лазарева (и его лобби – магната Константина Струкова) с командой Алексея Текслера. Самого Текслера его вице Мамин и Векшин стараются исключить из этой недоброкачественной повестки, но бомонд смакует именно обидку губера на олигарха, резко сократившего финансирование проектов семейства Т.

Главным орудием против Лазарева по накатанной является самый «политический» текслеровец парламента Олег Гербер, уже потеснивший спикера на посту руководителя партийной фракции ЕР. Формально неагрессивные Гербер и Лазарев сохраняют видимость конструктива. На деле, утверждают инсайдеры, текслеровцы продолжают попытки сделать спикера ответственными за все их политические ошибки.

Клан струковцев решил ответить адекватным ударом – найти сильного партнера. Выбор пал на главу местного отделения Новатэка Вадима Ромасенко, которого уже (при наличии семи замов спикера) Лазарев «оставил за себя» – вести последнюю мартовскую сессию Собрания, а теперь, якобы, намерен продвинуть аж до уровня первого зама председателя ЗакСО (как известно, сейчас такой позиции в иерархии регионального парламента нет).

Олигархи всех мастей, объединяйтесь

Еще одним умным ходом олигарха Струкова и его команды сведущие люди полагают их активные контакты с относительно недавно появившейся в регионе командой олигарха Пумпянского. Как известно, переговоры представителей Пумпянского с оставшейся на ферросплавах половинкой распавшегося тандема АриАнт в лице Юрия Антипова сначала зашли в тупик, а затем и вовсе сошли на нет. Но интерес к этому роду бизнеса у компаний Пумпянского остался, а у Струкова неожиданно (или вполне ожидаемо) проявился.

Правда, теперь речь идет об организации нового производства (совместными капиталами потенциальных партнеров) не на Южном Урале. Если, конечно, серия едва проклюнувшихся переговоров пройдет успешно, и сотрудничество войдет в новую – проектную и финансовую- стадию.

Классика предпринимательского оксюморона: «миллиардер – банкрот»

Еще одной темой для обсуждения местных элит стало уже близкое «банкротство» экс-главы региона Бориса Дубровского. Иск ПО «Монтажник» по этому поводу челябинский Арбитражный суд рассмотрит уже на следующей неделе, поскольку в минувший вторник отклонил просьбу БД игнорировать требование бывшей семейной компании о признании его, «великого и ужасного», банкротом.

По поводу происходящего имеется некий инсайд, с ушами и ногами из столицы, что несмотря на частично размороженные личные деньги Дубровского (в сумме десять с половиной миллионов рублей), остальные счета экс-губернатора и его семейства – а это без малого миллиард в рублевом исчислении – останутся под арестом, а сам он, если и не на первом заседании, но таки будет признан банкротом.

«Мой путь»

Еще один магнитогорец стал темой для обсуждения в двух самых больших городах Южного Урала. Из колонии в гражданскую свободную жизнь вернулся Евгений Тефтелев. Сподвижник выше упомянутого Дубровского, тоже чиновник с приставкой экс – бывший мэр Че.

Тефтелев демонстрирует оптимизм в духе другого отсидевшего свой срок мэра – Владимира Григориади.

По слухам, у него уже есть работа – в «мусорной» компании магнитогорской семьи, самый известный член которой – Роман Панов, протеже Андрея Косилова и экс-заместитель Петра Сумина, а позднее – бывший заместитель федерального министра, – тоже отсидел, правда, срок «отмотал» куда солиднее тефтелевского – находился в колонии больше десяти лет.

Появилась новая жена (бывшая возлюбленная, из-за наличия которой, собственно, с ЕНТ развелась «старая», то есть первая супруга). С которой он, по слухам, вроде бы даже успел повенчаться – ибо невеста дождалась милого друга из мест, хоть и не отдаленных, но мало престижных, деликатно выражаясь.

И даже квартира у экс- сидельца новая.

Но, главное, как рассказывают инсайдеры, этот опыт и опыт его лоббиста Бориса Дубровского сподвиг бывшего чиновника на литературный труд – Евгений Николаевич решил написать мемуары…

«Токанава, тояма»

Говорят, коллекции очков действующего южноуральского губернатора прибыло. Но не отечественными оправами и линзами разжился глава региона, а дорогим санкционным продуктом. Алексей Леонидович стал владельцем очень качественной японской оптики – то ли Masunaga, то ли Matsuda, медицинские оправы которых в конце марта презентовали в оптическом салоне неподалеку от губернаторской резиденции.

Слухи противоречивы: то ли близкие АЛТ очкарики – вице Мамин и Векшин, прикупив себе, «обоправили» и шефа редким в РФ товаром. То ли вице Гехт, что носит очки скорее для имиджа, чем по показаниям офтальмолога, шепнула о приехавших в город всего на два дня «японцах» супруге губернатора – иконе местного стиля. Но факт остается фактом – все эти випы (включая и мэра Котову – большую любительницу демонстрировать бренды) прикупили себе по японской оправке.

Товар и линзы, говорят, чудо как хороши – некоторые с иероглифами по ободку.

Правда, независимо от выбранного стиля, японские очки сделали всех своих новых владельцев немного… японцами. АЛТ, говорят, это несколько смущает, но Ирине Николаевне нравится, значит, скорее всего, обновит…

Пластиковый туман

А вот в Троицке главной темой для досужих разговоров остается реконструкция старого городского парка, что с незапамятных, хоть и советских времен, носит имя местного деятеля товарища Томина, бюст которого красуется перед входом в это когда-то зеленое, а потом обветшавшее место отдыха.

Теперь в парке обновилось все: старым осталось разве что Колесо обозрения, и то обновленное ремонтом и покраской в синий цвет.

Деревья новые – высадили уже в третий раз, правда, последняя попытка сделана уже с системой орошения. Так что тенистых аллей горожанам придется ждать еще долго (в том случае, если растительность хотя бы на этот раз приживется).

Не понравилась горожанам и зона отдыха – с шезлонгами и некими металлическими конструкциями, что местный острословы уже окрестили сыроежками. Шезлонги облюбовали местные бичи: бездомные спят в них, греясь на ярком весеннем солнышке.

Утлыми оказались и новые игровые сооружения – у одной из горок уже сломаны ступени, потому что были не приспособлены под корпулентных посетителей.

Но самым большим разочарованием грозит стать огромный фонтан, задуманный как туман, –вероятно, в память о троицких лошадях – откормленных породистых – дореволюционных и уже советских.

И на которых так мало похожи кони, установленные на довольно большой территории.

Фото РИА «Новый День»

Кто- то из горожан вспоминает по этому поводу (и не в пользу почти карусельных троицких коняжек) знаменитый ландшафтный шедевр «Мустанги Лас-Колинаса» – бронзовую композицию в одном из городов Техаса – девять мощных мустангов ( «аборигенов» штата) словно бегут, символизируя свободный дух и инициативу, а брызги фонтана из под копыт этих красавцев создают эффект постоянного движения.

А бОльшая группа разочарованных иронизирует: дескать, Текслер, в один из приездов, обещал, что в 2022-м году в Троицке будет восстановлен ипподром, сооруженный на деньги местных купцов в начале прошлого века (и запечатлённый даже на кадрах французской кинохроники, незадолго до начала Первой Мировой как современное и весьма колоритное явление), ну, вот, видимо, «Кони в тумане» – это эрзац ( читай – неполноценный заменитель) обещанного дорогого проекта…

Кстати, когда фонтан был только в проекте, горожане, рассмотрев рекламные картинки, решили, что лошади будут мраморные. Но и здесь их ожидания оказались обмануты: коняшек сделали из пластика.

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