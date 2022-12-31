Самые крутые слухи недели: бал-машкерад (драма)

Двойные стандарты

В следующем году – не факт, что учебном – ЮУрГУ может остаться без президента. Которого с некоторых пор университетские остряки иначе как раис не называют.

Но дело не в том, что Александра Шестакова официально переименуют в некоего председателя совета старейшин или академического аксакала. Речь идет о ликвидации должности. Потому что, если верить источникам в очень информированных структурах, законная супруга Александра Леонидовича, которая в универе занимается в числе прочего и международной деятельностью, с осени оформляет вид на жительство в одной из европейских стран, куда переехала из Штатов единственная дочь (вполне себе взрослая). А по зиме ПМЖ, злословят недоброжелатели, во Франции озаботился и сам «господин президент».

В федеральных ведомствах подобное желание президента университета сочли не вполне уместным. Более того, углядели двойные стандарты в позиции единоросса и экс-ректора вуза, где готовят специалистов для различного профиля предприятий ВПК. Мол, по весне АЛШ инициирует письмо от ректорского корпуса в поддержку СВО, а летом, после ухода с позиции ректора, но уже в роли президента вуза, уезжает в Германию, где принимает участие не во вполне понятных с точки зрения геополитической ситуации конференциях.

Так что, сплетни об оформлении «выезда в Париж» стали лишь, как говорится, вишенкой на этом эклектичном торте.

Ченч

Говорят, что в следующем году планирует отъезд из региона (и даже, может, из страны) и бывший госдеп Андрей Барышев. Инсайдеры из предпринимателей, близких к кругу «калинининской семьи», говорят, что он продает все активы.

Покупатели все из того же круга. Разве что на канал нашелся другой покупатель. Говорят, федеральные лоббисты госдепа Бурматова готовы купить для него канал, который призван стать весомой добавкой к газете, которую собирается выпускать команда Бурматова, которому пропагандисты Текслера устроили форменную информационную блокаду.

Подковерная возня

А еще говорят, если Текслер сумеет избежать назначения на одну из госменеджерских позиций на территории новых регионов РФ и попробует во второй раз понравиться южноуральскому электорату, то администрация президента сменит ему идеологический блок.

Слишком много проколов и слишком много конфликтов в местной бизнес и политической среде. В том числе, и с депутатами ГД, в которых плохо искушенные пиарщики АЛТ видят только конкурентов, а не союзников в современной достаточно непростой экономической и политической ситуации вообще и в регионе в частности.

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Под раздачу могут попасть все, утверждают злопыхатели, – от Векшина и Гербера до Зюся и Хворостовой. Болтают, из местных пиар-долгожителей остаться в строю и даже занять более значимые позиции есть у Вадима Евдокимова и Олеси Лошкаревой. Возможно, станет более влиятельной фигурой Валерий Шагиев, 31 канал которого находится сейчас в очень непростой ситуации.

Правда, говорят, мадам Текслер настаивает на возвращении в строй Николая Сандакова. К нему первая леди прониклась симпатией недавно, зато сильно: после того, как на благотворительном мероприятии Ирина Николаевна играла в Агузарову, а Николай Дмитриевич душевно пел про клен.

«Раздали маски кроликов, шутов и алкоголиков»

Точнее – хотели раздать, но не успели. Говорят, московские смотрители не одобрили инициативу челябинской первой леди провести в областном промышленном центре новогоднюю Ассамблею и «Машкерад», посвящённые празднуемому в этом году в РФ году Петра Великого.

По разным причинам: и потому, что это подражание западным образцам (Петра вдохновили французские балы да праздники немцев на Кукуе); и потому что классика танцев – всякие там менуэты и полонезы; и потому что ассамблея – это не только танцы во главе с императором, но и деловые встречи, и интеллектуальные игры – типа шахмат. А провести такое мероприятие – явно не по статусу нынешней первой паре региона.

Ну, и кто-то прошаренный шепнул смотрящим, что вообще-то, у ассамблей были предшественники – балы во времена Лжедмитрия по инициативе Марины Мнишек…

А уж маскарады – это вообще несерьезно. И традиция опять же европейская. И скрывать нашим публичным людям свои светлые лики за масками ни к чему…

Но энергичная мадам Текслер, говорят, не унывает – в следующем сезоне думает возобновить княжеские «застольные пиры». За образец реконструкторы должны взять соответствующие сцены из старенькой советской киносказки «Руслан и Людмила».

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