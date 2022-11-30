Самые крутые слухи недели: кувалда поэта

Докторские разборки

Говорят, что уже решенное неректорство Андрея Важенина в ЮГМУ, стало радостным событием для ППС вуза и очередным щелчком по носу региональной власти, которая в очередной раз поддержала удобного для неё кандидата.

Болтают, Москва не просто отвергла кандидатуру АВ, он, якобы, не сможет теперь претендовать даже на проректорскую позицию. Слишком много жалоб (от его коллег – преподавателей и врачей) в течение последнего года стеклось в Белокаменную – и в минздрав, и в министерство науки и образования. Разбазаривание кадров, перекосы в жалованиях, некомпетентное перекраивание учебной программы – во всем этом местная медобщественность обвиняла Важенина и в «сигналах» местным властям. И, справедливости ради, нужно сказать: минздрав Агата Ткачева сообщила начальству, что не нужно поддерживать кандидатуру одиозного в своей профессиональной среде Важенина. Да и из столицы были сигналы: «не подходит такая кандидатура». Но областные чиновники предпочли привычную схему поддержки. И в очередной раз – как это было с ЮУрГУ, институтом культуры и т.д. – проиграли.

Что же касается поведения Важенина, который был абсолютно уверен в своей « проходимости» ( настолько, что уже рассадил на все значимые позиции своих людей), то он слишком доверился и своим давним связям в столице, и магнитогорской группе поддержки, появившейся в его активе после женитьбы на бывшей челябинской оперной диве Наталье Заварзиной – родом из Магнитогорска – любимице магнитогорских элит с меломанским уклоном. И тоже проиграл.

Последние дни Помпеи?!

Говорят, именно такие аналогии по отношению в верстающемуся на 2023-й областному бюджету (точнее, к неслабым цифрам закладываемого дефицита основного финансового документа региона) используют оппонирующие команде действующего челябинского губернатора экономисты. Больше всего финансистов и экспертов в области инвестиций настораживает столь агрессивно продавливаемый проект т.н. метротрама в областном центре. Да еще на фоне слитых в федеральные СМИ материалов, вскрывающих многогранную коррупционную сеть (где дорожно-транспортные схемы расписаны «под хохлому») в мэрии, возглавляемой ставленницей губернатора Натальей Котовой.

Одно из превалирующих мнений по этому поводу: действующая исполнительная власть понимает, что шансов остаться на второй срок очень мало. Поэтому «пилит» возможное под конец текущего года. На самом деле стандартная схема, с которой люди в форме очень хорошо знакомы по агонии двух предыдущих областных администраций – Юревича и Дубровского. Только у тех двоих завиральности были другие, но тоже связанные, в той или иной степени, с дорогами и стройками.

Nathalie…

Что же касается мэра областного центра, то источники в силовых структурах полагают, что засвеченные схемы (по муниципальным контрактам с вполне определенными фирмами) с экс-советником Петром Коноревым не дают сомневаться лишь в одном: срок НПК на посту руководителя администрации Че истекает. А вот вопрос – станет ли и она, как парочка её предшественников, фигурантом уголовки – остается открытым. Но прояснится, якобы, уже в ближайшие месяца два-три.

Вяткин – раз, Вяткин – два, Вяткин – три

Борется за текущую должность и губернатор Текслер. Говорят, он привлекает к стабилизации своего положения все возможные ресурсы. Последнее время, если верить столичным инсайдерам, обременяет просьбами о лобби госдепа-юриста Вяткина. Причём, просит не только о личной поддержке в партии власти и пр. Дмитрия Фёдоровича, но и его младшего брата – Константина Фёдоровича, не последнего менеджера в администрации президента.

Впрочем, говорят, братья и отец Вяткины аккуратно (благо, накоплен большой семейный опыт) дистанцируются от непрозрачной ситуации с возможно невозможным вторым сроком АЛТ на посту челябинского губернатора.

При этом формально госдеп поддерживает с Текслером минимальную коммуникацию – например, на прошлой неделе посетил госдумовскую феерию четы Текслер «Аркаим. Колесница времени». Правда, слился с этой исторической минуты славы Текслеров при первой же возможности – ему, говорят, было совершенно неинтересно появление и общение на публике с такими уходящими натурами, как лидеры соответствующих партий – Сергей Миронов и Геннадий Зюганов.

Отверженный

Вообще на этой арт-церемонии в ГосДуме по поводу уже много раз пропиаренной колесницы, созданной усилиями археолога и реконструктора Ивана Семьяна, не было лишь одного парламентария от ЧО – Владимира Бурматова. Заинтересованный политический истеблишмент – что южноуральский, что столичный – уже считает конфликтную ситуацию между Т и Б неприличной. При этом вмешиваться в эту разборку, тем более пытаться урегулировать ситуацию никто не стремится.

Зато сторона Текслера готова идти на дальнейшее обострение отношений с депутатом. Говорят, для АЛТ оказалась весьма болезненной критика Владимира Владимировича касательно провалов в экологических проектах региона. Но главное – упоминание о коррупции: в публичных выступлениях госдеп не раз говорил о посадках в пенсионном фонде и различных ведомствах областного правительства.

Поэтому, болтают, команда АЛТ решила пустить в ход «личную» карту – потеснить с поста проректора ЮУрГУ младшего брата госдепа. Увы, договориться с новым ректором университета о такой кадровой опции не удалось – последнего устраивает Бурматов-младший на позиции зама по молодежной политике и социалке. Устраивает он, кстати, и президента вуза – экс-ректора Шестакова.

Вычеркнуть и забыть

Но еще интереснее на госдумовской презентации проекта «Аркаим. Колесница времени» было забвение, то есть тотальное неупоминание организаторами этого мероприятия драйвера проекта – все того же Семьяна. Погибшего чтеца текста одноименного фильма – актера Пускепалиса Текслеры помянули, а на Ивана чета сердита – мол, подвёл, шельмец.

Ирина Николаевна такой пиар ему организовала, нашла инвестора созданию колесницы и съёмкам фильма – в лице олигарха Струкова, а реконструктор, такой – сякой, сбежал от мобилизации и покровительницы его искусства и науки – сначала в Армению, потом в Грецию, а теперь постит фотки новой жизни в ОАЭ, и не сегодня-завтра появится в Испании.

Однако – как из песни слова, так и из фильма кадра не выбросишь, тем более что Семьяна там много, да ещё и с сыном.

Муза «Ивана Бездомного»

К счастью, Ирина Николаевна быстро нашла замену Ивану Семьяну, правда, из другой оперы – теперь она муза Поэта. С Донбасса, конечно, – дама сечет геополитическую фишку и благотворительные тренды.

Нового пажа первой леди зовут Никита Головнин. Кроме помощи, связанной с лечением 27-летнего опекаемого, первая леди обеспечивает ему культурный досуг и профессиональное продвижение. По ее просьбе, мэр Котова и другие «культурные» чиновники уже провели в одной из городских библиотек творческий вечер литератора, еще недавно проявлявшего себя исключительно в роли фельдшера. А сам НГ пообещал благотворительнице, что будет писать по одному стихотворению в день.

И тут мы ступаем на зыбкую почву литературоведения... И почему-то вспоминаем «Почтовый ящик» Аркадия Аверченко:

«Стихи мне даются легко»...

– Может быть, даются. Но не берутся».

Местные филологи, прочитав вирши нового протеже Ирины Николаевны, впали в ступор. И теперь цитируют друг другу:

Бледная картина.

Белая вся степь.

Темная ложбина.

Сильная метель.

Всюду снег глубокий –

Гость у всех дверей.

Саней одинокий

Хруст вдали степей.

В зависимости от силы духа и твёрдости профессиональной позиции злопыхатели характеризуют стихотворения Никиты Г. по-разному, но, по большей части, недобрым словом. Одна из самых мягких характеристик произведений восходящей звезды челябинского Парнаса – «эпигонские». На аргументы: «молодой человек всего четыре года назад начал писать стихи» недоброжелатели отвечают: «Лермонтов в этом возрасте уже перестал писать, став гением».

Ну, а просто ценители поэзии содрогнулись еще и от посвящений благотворительнице. Кто-то счел их пошлыми, кто-то – неприличными. Ну, и, конечно, увидели даже в этих неоднозначных посланиях предмет подражания – нечто среднее между сонетами Шекспирами, Блоковским циклом «Стихи о Прекрасной Даме» и опусами Ивана Бездомного, сиречь Демьяна Бедного. Кто прав, судите сами:

Никита Головнин

Дама голубых кровей

Прелестна дама голубых кровей,

Что цветом локонов из мрака,

Украсит одинокий взгляд камней,

Тех изумрудных глаз; мечта Бальзака!

И ярких губ её – терзанья,

Как горизонт любви страстей.

А нежность рук поток признанья,

Теперь все мысли лишь о ней.

Я ей пишу свои стихи,

Она, мой лёд и пламень!

Слова, души моей гонцы,

Не сплю теперь ночами.

Прелестна дама голубых кровей,

Что взглядом крошит камень.

Она надежда для людей,

Идёт к нам всем с дарами!

Особо чуткие читатели, из тех, что уверены, что поэзия – дар богов, минимум – прививка романтизма, содрогнулись вторично, ознакомившись с рифмованным кредо литератора (особенно на фоне недавнего жуткого видео): «Не подходите к кувалде поэта – отрикошетит и песенка спета!»

Нечуткие

А вот нечувствительных к лирике промышленников и прочих бизнесменов напрягает, что супруга губернатора лелеет то реконструкторов, то рифмоплётов на их деньги. И они под разными предлогами начинают уклоняться от участия в её фонде, из которого, собственно, вся эта околокультурная движуха и оплачивается.

Например, золотопромышленник Константин Струков, чуть ли не полностью профинансировавший ту самую колесницу, говорят, категорически отказался присутствовать на презентации в Госдуме, хотя его, в отличие от Бурматова, позвали. И вообще в последнее время всячески избегает встреч с «дамой голубых кровей».

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