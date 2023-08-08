Министр или «министрисса»?

Говорят, что подвисшая ситуация с назначением полноценного, а не исполняющего обязанности министра образования связана с тем, что губернатор бы не хотел в этом качестве видеть ни Елену Коузову (вечного зама и клеврета экс-министра Кузнецова), ни второго претендента на минобразовскую вакансию Виталия Литке (тоже одного из замов экс- министра). По мнению АЛТ, министерству нужна перезагрузка, поэтому и «метлу» хотелось бы принципиально новую (и молодую), а не из кузнецовских кадровых закромов.

Более того, губернатор хотел бы и в гендерном плане изменить «образ» минобраза, посадив в министерское кресло даму. Ну, легче ему с тётями работать – не прекословят, все начальственные ЦУ воспринимают как библейские истины, безмерно благодарны за должности…

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Если верить инсайдерам, предложение было сделано доктору филологических наук, доценту кафедры восточных и романо-германских языков факультета Евразии и Востока ЧелГУ Анне Таскаевой (жене ректора для тех, кто не в теме). Частично потому, что Т и Т (по инициативе губернатора) пытаются дружить «домами», то есть семьями. Частично, как компенсация Сергею Валерьевичу за его политический «позор», связанный с его недавней фриковской ролью второго «кандидата» на выборах спикера ЗакСо. Но мадам Таскаева предложение отклонила.

Во-первых. Супруги Таскаевы, говорят, очень осторожно относятся ко всему, что связан с гостайной, ещё со времен неприятностей главы семейства, умело организованных командой Дианы Циринг, уже проигравшей на тот момент выборы ректора ЧелГУ Сергею Таскаеву.

Во-вторых, говорят, лингвист Таскаева вовсе не Ирина Гехт (много лет проработавшая в университете на кафедре социальной работы), и не собирается менять интеллигентскую позицию преподавателя вуза и ученого на карьеру чиновницы, хоть узкого, хоть широкого профиля.

Или просто Шмидт

Говорят, на должность регионального министра образования претендует и нынешний спикер ГорДумы, выходец из административных структур ЮУрГУ, Андрей Шмидт. Мол, надоели ему депутатские разборки, сам он по сравнению со многими коллегами небогат, образно говоря, и вне бизнес- элит, поэтому товарищей по мандату побаивается (если называть вещи своими именами). Особенно неприятно ему воспоминание, как «северные пришельцы» втянули его в конфликт аж с Мительманами. Отсюда – нервозность и неуверенность – и в себе, и в завтрашнем карьерном дне. Кроме того, как говорят, вся эта уголовная кутерьма вокруг мэра Че Шмидту тоже не по душе: мол, добром такие вещи не заканчиваются – хочется, короче, устранить турбулентность и обрести ламинарность (оно же «струйчатое течение»). И, поскольку ни одну из вакантных за последний год ректорских позиций он занять не смог, теперь пытается за толерантность и эмпатию к любому начальству выцарапать кресло министра регионального образования – должность более престижную (с учётом его бэкграунда).

И остальные

Еще говорят, есть претенденты на вакантное место минобраза из Магнитки, и даже племянник бывшего коллеги нынешнего губернатора из Норильска.

А еще, если верить сплетникам, имеется предложение от первой леди – дескать, сейчас, в период политической обостренности, эту должность должен занимать историк – с опытом административной работы, конечно. По её мнению, этого достоин её любимый «консультант» – профессор ЮУрГУ, археолог и с недавних пор топ-менеджер высшей школы Андрей Епимахов.

Говорят, с недавних пор, позиция Епимахова в универе стала менее устойчивой: его прежние козыри в виде публикаций «там» – теперь скорее сомнительное научное и коммуникабельное прошлое. Ровно, как и дочь на ПМЖ в Италии. Но даже при самом худшем варианте, болтают знающие АВЕ коллеги, в чиновники областной администрации он не пойдет.

Не факт

Говорят, непоездка губернатора на Петербургский Форум с африканской тематикой не означает, что ЧО под его «чутким руководством» не уловило знаки сверху. И не будет дружить с шоколадным континентом. Просто встреча с бывшим коллегой Максимом Орешкиным (коллегой в смысле федеральных позиций, которые оба чиновника занимали некоторое время назад), нынешним помощником президента была архиважна для АЛТ.

По слухам, он остался доволен заверениями Орешкина, что именно его оставят на следующую властную вахту губернатором Южного Урала. Мол, Кремлю очень интересен текслеровский эксперимент со «своим» спикером ЗакСо, когда законодательную ветку власти отдали «ноунэйм» и для местного индустриального, и банковского сообщества, и населения.

Меж тем, опытные люди говорят, что каждого из предшественников АЛТ какой-нибудь кремлевский чиновник или партийный функционер федерального уровня уверял ровно в том же самом. Например, Дубровского так «успокоил» спецпорученец буквально за три дня до отставки. Да и сам БАД самоуспокаивался тем, что «Крылья» недостроены – кто ж такой нереальный проект потянет кроме «Монтажника» и К…

Вот, утверждают злопыхатели, и Текслер верит мантрам про метротрам, затеянный им, кроме всего прочего, как сложная финансовая схема, завязанная на высших федеральных чиновников.

Африканский синдром

И, конечно, про Африку. Пока собираются предложения – как будем дружить.

Дельные уже озвучены заинтересованным бизнесом – миасским автозаводом «Урал», который и так все последние постсоветские десятилетия сотрудничал с ЮАР и пытался выйти на рынок Сенегала.

И «Композит Групп Челябинск». Этот завод готов (вместе с энергетиками) посодействать металлозамещению практически на всем континенте – и в богатых странах, имеющих выход к океану, и бедным, отрезанным от этого ресурса (типа, известной каждому советскому школьнику республики Буркина Фасо).

Компания «Равис» уже предложила отправлять в Африку свою продукцию. В замороженном виде, конечно, и с надеждой на транспортную компенсацию, ну, чтобы их птички и яички реально не стали для африканских потребителей золотыми.

Преемники бизнеса Александра Аристова предложили организовать поставки питьевой и непитьевой воды в африканские страны, где до сих пор водная монополия была у голландцев и французов. Естественно, важно, какую часть опять же транспортных расходов готово взять на себя федеральное или региональное правительство.

Собственно, по поводу регионального правительства все уже получили ответ – денег нет. Ну, а с федеральным местные чиновники «будут работать».

Что же касается гуманитарных инициатив, то минкультуры готово организовать вернисажи африканских художников – и начать, как говорят, с Зимбабве (раз уж именно им президент подарил вертолет). И подумать о ежегодном уральско-африканском танцевальном фестивале.

Вузы же ( ЮУрГУ, ЧелГУ и медуниверситет) скромно заявили, что готовы учить в любом количестве африканских студентов. На английском языке. Вопрос лишь в том, кто за эту опцию заплатит.

Говорят, есть инициатива и от первой леди: провести в Че Женский Международный Форум по аналогии с недавно прошедшим московским. Упор сделать – с российской стороны, на уралочек и сибирячек, с африканской, кто бы сомневался – на Зимбабве, и на Мали с Сомали.

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