Самые крутые слухи недели: богач-бедняк

Бееедненький

В Магнитке элита, а также общественность и обыватели активно обсуждают размер пенсии земляка Бориса Дубровского, заявившего (через адвокатов, разумеется) на очередном суде по поводу взыскания с него, болезного, долгов, что источник его доходов – только пенсия от государства, которая и до 237 тысяч рублей не дотянула.

Вторые печалятся. Мол, знали, что первые руководители госструктур имеют пенсион поболее нашего, но чтобы на порядок, да еще таким как БАД – не оправдавшим доверие Президента и отставленного после первого срока правления – правления бесславного, с кучей недостроев и недоумений – это какой- национальный позор и чиновничий беспредел.

Элита веселится: мол, в каком швейцарском бутике, рестике или продуктовой лавке, давно не видевший родных берёз экс-губернатор и экс-топ-менеджер Магнитки расплачивается рубликами – неважно кэшем или пенсионерским «Миром»?!

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О том же, что этот бедняк готов гасить при таком мизерном и единственном источнике дохода свой непомерный долг частями – по семь миллионов рублей в месяц, разговоры на малой родине Дубровского не ведутся, разве что вспоминают цитату из Гоголевского «Ревизора» – про унтер-офицершу, которая сама себя высекла.

Ну, и конечно, не выпадает из зрачка сплетников семейный дебет Дубровских: мол, у кого же сейчас (и в каком забугороном банке) честно заработанные «Монтажником» (и прочими бенефициарами в лице разных членов семьи экс-губернатора госзаказов) средства?! У жен, дочери, сватов?!

К слову, на фоне непрекращающейся долговой санта-барбары Дубровских, осведомленные люди судачат, что вести торг в суде и с должниками бывшему главе Южного Урала помогают: его бывший (в эпоху губернаторства) зам, теперешний деятель федеральных образовательных проектов Руслан Гаттаров, обитающей в своем шале на Новой Риге – в элитном коттеджном поселке, непатриотично именуемом «Millennium Park»; семья Пановых, дислоцирующаяся в Магнитке, Москве и Лозанне (по линии ПМЖ родственников жены Романа Панова – бывшего зама Петра Сумина и экс- зама министра регионального развития РФ) и … недавно освобожденный экс-мэр Челябинска, бывший шеф Натальи Котовой – нынешней начальницы областного центра, Евгений Тефтелев, которому, если верить инсайдерам, вытягивать из долговой ямы старого друга и бывшего патрона помогают самые влиятельные персоны города.

Хлеб всему голова

Говорят, что зерновая ситуация подталкивает основных южноуральских игроков на, образно говоря, хлебном поле повсеместно скупать элеваторы. И в родной области, и за ее пределами. В том числе, давно не эксплуатируемые и устаревшие, требующие модернизации.

Особенно активничают Аристовы – Кретовы, Мительманы и менеджеры Берестова. Аристовы – Кретовы, кроме того, продолжают развиваться как латифундисты, совершая земельные сделки, в основном, на юге страны. Говорят, некие разрушенные элеваторы в Троицком районе хотел прихватить и Андрей Косилов, но не хватило средств: владельцы руин запросили непомерную для таких объектов цену, патамушта секут фишку и пользуются моментом, культурно говоря.

Денег нет

Говорят, что в вузах региона задерживают выплату зарплат и отпускных. Особенно острая ситуация под мемом «денег нет» в педуниверситете.

Меж тем, новый ректор этого вуза – Александр Кузнецов больше озабочен не выплатой жалованья ППС, а формированием административной команды. По слухам, он не только намерен сделать первым проректором свою давнюю замшу и нынешнюю и.о. министра Елену Коузову, но и менеджера ЮУрГУ, бывшего проректора ЧелГУ Дмитрия Харитонова и … Вячеслава Бурматова, которого по просьбе губернатора Текслера, конфликтующего с депутатом Владимиром Бурматовым (родным братом Вячеслава), Александр Шестаков, он же президент ЮУрГУ, отправил по весне в отставку – относительно деликатно, если вспомнить, как Шестаков обходился с проректорами в свою бытность ректором.

Однако, говорят, Кузнецов не торопится трудоустраивать Вячеслава Бурматова, а из неких столичных источников просочилась инфо, что брат Владимир усердно радеет «родному человечку», пытаясь пристроить его либо в министерство высшего образования и науки, либо на проректорскую позицию в московский пед.

Золотой курятник

Говорят, нешуточный конфликт разгорается в Троицкой ветеринарной академии, уже довольно давно насильно объединенной с хиреющим на момент слияния челябинским сельхозвузом. Новая ректор – бухгалтер из челябинского сельхоза, ни на секундочку ни ученый (не только ветеринарных наук), была прислана к мятежным троицким ветеринарам с одной целью – оставить академию без юридического лица (то есть, по сути, лишить самостоятельности), что собственно, она и пытается сделать, довольно жестко пресекая сопротивление троицкого ППС.

Троицкие ученые заявляют, что их вуз, в отличие от «поглотителя», обладает не только богатой историей, но и успешной текущей деятельностью, и опасаются разрушения всех академических традиций и практической базы. Один из аргументов – продвижение новой ректоршей многомилионного «курятника», как грустно шутят про бесполезный, на их взгляд, птицеводческий грантовый проект и игнорирование большой многопрофильной площадки под Берлином, где проходят уже не один десяток лет практику троицкие студенты и их пермские коллеги.

В защиту своих интересов преподаватели и ученые Троицкой академии подготовили письма в федеральное министерство и губернатору. И уже готовы обратиться со своими просьбами о сохранении независимости к премьеру и президенту страны.

Не по чину

Говорят, некие неглупые люди из администрации президента, что начинают готовить соответствующие настроения электората к главным выборам, указали челябинскому губернатору, что его активная супруга вольно или невольно подменила своими действиями его самого.

Мол, это не её задача, а губернатора – продвигать местный спорт, культуру, модерновые экономические проекты, тем более, устраивать политические флэшмобы (типа «Дубинушки»). А первая леди может заниматься узко направленными проектами – ну, пусть оперный театр «приподнимет», зоозащитой займется, может продвигать тему «любви и верности» в июле и даже круглогодично, ну, и тому подобные локальности.

Злопыхатели утверждают, что Алексей Леонидович обиделся, что его лучшую половинку сравнили с непопулярной Раисой Максимовной. А ближний круг АЛТ сплетничает, что его активистку никто не в рамки второй половинки не загонит, и южноуральцам предстоит (если по осени норильских не сольют) наблюдать еще немало фееричностей от неугомонной Ирины Николаевны.

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