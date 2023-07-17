Самые крутые слухи недели: сошедшая с небес

Прощается, но частично остается

Говорят, Валерий Гартунг задумывается о политическом преемнике. Якобы, в 2026-м году он не пойдет в Госдуму – ни по округу, ни от партии. Мол, возраст – политику побоку, только бизнес. Тем более, что сейчас дела во всех его машиностроительных проектах идут хорошо.

Однако, опытный игрок на бизнес- поле РФ Гартунг прекрасно понимает, что любому бизнесу нужен политический антураж и всяческое лобби. Поэтому он рассматривает вариант продвижения в нижнюю палату российского парламента по партийным спискам (не обязательно своей партии – возможны переговоры с руководством ЕР) своего старшего сына Андрея Валерьевича – топ-менеджера и бенефициара ЧКПЗ.

Болтают, папа намерен «железно договориться» о 100% проходимости сына, учтя неприятный для Андрея Валерьевича опыт непопадания в депутаты (Челябинского ЗакСо и, чуть ранее, Московской Гордумы). А в ЗакСо (в следующий, естественно, созыв), если верить сплетням из разных, хотя и похожих источников, Валерий Карлович решил всеми доступными для достижения цели методами «продвинуть» конгениального однопартийца Дмитрия Ларина. В некоем филологическом аспекте крепкий, хоть и не слишком многолетний союз Ларина и Гартунга (как говорят некие экстрасенсы, услугами которых, по слухам, пользуются оба справедливоросса) ментально поддерживается пушкинскими эманациями. Как известно, в Евгении Онегине присутствовал (вроде тени отца Гамлета) «смиренный грешник, Дмитрий Ларин/Господний раб и бригадир», а старшая дочь «солнца русской поэзии» была замужем за генералом Леонидом Гартунгом, лестный отзыв о котором оставил сам ФМ.

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Но свой политический дембельский аккорд Валерий Карлович (в том числе, с привлечением сопартийцев в лице Ларина и К) намерен вдарить оглушительно. С наступлением осени он, якобы, готовится начать кампанию по возвращению прямых выборов мэра. В Челябинске для начала.

Впрочем, если верить инсайдерам из столицы, возвращение прямых выборов местных глав станет трендом по всей стране, роль драйверов в этом восстановительном выборном процессе отводится как раз эсерам и элэдпээровцам.

У страха глаза велики

Всю эту скандалёзу ужасно ждут в Законодательном Собрании, где могучая кучка «местных и влиятельных» фрондирует команде Текслера, находя их действия малоэффективными, а намерения откровенно начётническими и, чего уж там, карьеристскими. Ветераны баталий 90-х потирают руки, предвкушая, как справедливороссы уделают неопытного, плохо знающего челябинские элитные пазлы Гербера.

Владимир Мякуш – главный консультант Текслера (и Гербера, конечно) по парламентской деятельности предлагает «выпустить» на эту инициативу – экс-прокурора Анатолия Брагина – давнего оппонента Гартунга, тем более, что Брагин возглавляет соответствующий комитет в ЗакСо.

Но, как говорят, этот головняк Анатолию Ивановичу «и по суду не нужен» – возраст, да к тому же, как намекают близкие к АИБ источники, он, как вся старая гвардия ЗакСо, недолюбливает норильских пришельцев и, по давней дружбе с избиравшимся напрямую мэром Че – Вячеславом Тарасовым, полагает, что горожане и вправду должны выбирать главу сами.

Гербер, как говорят, киксует не только по потенциальному «гартунговскому» поводу. Он ужасно конфузится перед Мительманами, например. Тушуется перед Видгофами. И хотя в узком кругу Текслера его считают прекрасным стрессоустойчивым переговорщиком, сам «новенький», точнее, потенциальный спикер ЗакСо не уверен, что станет вторым « Мякушем» или «Давыдовым». Поэтому пока, как ни странно, решил опереться на пул депутатов 70+, то есть того же Брагина, Юрия Карликанова – последнему он вроде бы собирается отдать комитет по бюджетной политике.

Хотя, как сплетничают некоторые депутаты, это решение Гербера в большей степени связано с тем, что он (а до последних метаморфоз в ЗакСо этот комитет возглавлял – всегда – председатель Собрания) элементарно не потянет этот профиль.

Леди И

А в корпоративных металлургических (не только региональных) кругах и в одной влиятельной организации на столичной Старой площади солидные люди обтекают от выходки четы Текслер на День металлурга в Аше. Ирина Николаевна, прилетев на вертолете, проинспектировала праздничные мероприятия, посвященные юбилею местного метзавода и, как водится, в истории городов-заводов, – юбилею Аши. Но главное – оценила профессионализм местных металлургов и вручила им награды.

А также пообещала чиновникам и горожанам поддержку областного правительства «в реализации всех хороших начинаний и идей». На каком основании?! – этот вопрос даже чиновники областного правительства не рискуют задать друг другу, прекрасно понимая, что статус супруги губернатора при правлении Алексея Текслере нарушил общепринятую социальную иерархию.

Элиты и столичные госменеджеры, мягко говоря, обескуражены и озабочены таким непониманием первого лица региона самой системы административного управления. И нарочитого игнорированием деликатных знаков сверху, что супруга не может подменять его «на работе».

Личный ресурс

Меж тем, пиаровцы текслеровской команды то ли всерьёз, то ли из желания угодить заказчику, то ли отчаявшись донести до этого самого заказчика иные ходы завоевания народно любви, стали рассматривать ИНТ как удачный вариант предвыборной губернаторской кампании. Мол, Ирина Николаевна пользуется такой популярностью среди дам – её аккаунты пестрят комплиментами и благодарностями, и мужчины ЧО (и успешные, и лузеры) так восхищаются её энергией, креативностью и красотой, по-белому завидуя супругу умницы и красавицы, что грех не использовать эти эмпатии электората в борьбе супруга за второй губернаторский срок.

Так что в ближайшее время ожидается еще больший всплеск появлений и заявлений ИН на публике, который к кульминации предвыборной кампании грозит перейти в «девятый вал» и буквально «утопить» уже и так офигевший местный электорат.

Кадры решают всё.

Кстати, с физическим уходом Олега Гербера с ОТВ, из этой компании, давно сотрясаемой жуткими скандалами и разборками (ибо в целях ручного управления на всякие начальственные позиции там поставили дам, обременных возрастом, но не профессиональным опытом, и просто кучей разных проблем, считающих, что руководитель должен повышать голос по любому подвернувшемуся и надуманному поводу), стали пачками уходить спецы. И из-за низкой зарплаты в том числе.

И просто люди, угасающие от жуткой скуки на работе, потому что концепция провластного канала при Гербере стала особенно вялой и безжизненной, несмотря на калейдоскоп чиновничьих появлений в разном качестве.

Например, ушел один из замов Гербера – небезызвестный мастер на любой идеологический заказ Дмитрий Моргулес. Правда, сплетники поговаривают, что он теперь будет вести один из блогов Ирины Николаевны, параллельно пытаясь создать очередной личный инфоресурс.

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