Самые крутые слухи недели: подружка его жены

451 градус…

Инсайдеры из академических кругов с печалью рассказывают, что из федерального министерства пришло секретное предписание: изъять из вузовских библиотек все книги и учебники, изданные научными, грантовыми, благотворительными Фондами недружественных стран (за последние четверть века). Но в основном, это касается, конечно, изданий, осуществленных за счет Фонда Сороса. Даже если это были переиздания работ русских дореволюционных философов или полные собрания сочинений классиков русской литературы, а также произведения художников Серебряного Века, практически не издававшихся (за редким, нерегулярным исключением) в советский период.

Говорят, что руководители практически всех университетских и вузовских библиотек региона постарались минимизировать потери от подобного решения «сверху». Частично потому, что все эти собрания книг уже давно скудно пополняются академическими новинками любого профиля и не соответствуют своему статусу, а главное – миссии.

Медизгой

Говорят, катавасия с решением по новой кандидатуре ректора Челябинского медуниверситета продолжается. Министерство высшего образования и науки таки отказывает в продолжении деятельности Андрея Важенина, контракт которого истекает 26 декабря.

Более того, столичные начальники настоятельно рекомендовали Важенину не сидеть до конца этого срока (дескать, иначе проверки контрольных органов неизбежны, а их последствия печально предсказуемы для практически экс- руководителя). Однако академик не ушел. Ему, как злословят подчиненные и.о. ректора, нужно было «подчистить хвосты». И пока «отставник» занимался «уборкой», ему подыскивали замену.

Но, увы, на практически дискредитированную должность отказались выдвигаться и другие медики региона, подходящие по академическим «параметрам» на ректорство. Не захотел возглавить медуниверситет руководитель кардиоцентра Олег Лукин, отказался от предложения экс-минздрав Юрий Семёнов. Говорят, даже Алексей Барышников, муж Агаты Ткачевой, не стал рисковать и предпочёл профильную деятельность трансплантолога, даже при довольно туманных перспективах развития (в ближайшее сложное время) своего, безусловно, прорывного центра. Ну, и еще пара дам – медиков с административным опытом и учёной степенью отказались от этого карьерного предложения.

Говорят, что у столичных чиновников в запасе еще минимум две кандидатуры – варяг и местный. В чью пользу склонится высшее чиновное мнение, станет понятно уже на следующей неделе.

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Меж тем, сам Андрей Важенин, если верить его немногим оставшимся клевретам, надеется, что кандидатура нового и.о. не будет найдена в столь короткий срок и ему удастся удержаться в нынешнем статусе еще и весь 2023-й.

В определенной степени это связано с тем, что другой подходящей работы у академика-онколога не намечается. Свердловские коллеги, болтают, отказались предоставить ему хоть какую-то синекурную должность. Не нашлось места и в его прежней вотчине – областном онкодиспансере. Вообще, согласно общему «заглазному» мнению, особой помощи и даже элементарной товарищеской поддержки ему в нынешней, определенно унизительной ситуации ждать неоткуда и не от кого.

Культурная неопределенность

Говорят, и Сергей Синецкий, и.о. Челябинского института культуры, может зависнуть с этой приставкой надолго. А потом вновь стать проректором вуза. Потому что из Минкульта РФ уволились его лоббисты, зато на прежних позициях остались давние знакомые Алексея Бетехтина, нынешнего главы минкульта региона, который очень бы хотел сменить свое кресло (особенно в нынешнее неустойчивое время противостояния норильских с южно- уральскими) на относительно долгую карьеру ректора «кулька». И сейчас возобновил деятельность в этом направлении. Говорят, шансы у него довольно высоки.

Лучше пере…, чем недо…

Вообще, исход чиновников в администрации Текслера уже начинает напоминать известную поговорку про бегущих с корабля. В новом году, говорят, собирается перейти на новую нечиновную работу минстрой Юлий Элбакидзе, уходит минобраз Александр Кузнецов, который предпочел сложной и неоднозначной борьбе за ректорство педуниверситета тихую гавань института переподготовки и повышения квалификации учителей, где надеется просидеть на ректорской позиции гораздо дольше, чем в должности министера регионального образования.

Говорят, даже Ирина Гехт претендует на проректорские позиции сразу в двух столичных вузах – то есть, тоже подыскивает себе «отходной» вариант.

Соседи

Говорят, неожиданное разрешение конфликта городских депутатов и мэрии Челябинская, а также администрации Текслера с мятежным Ильей Мительманом, которого председатель гордумы Шмидт требовал «привлечь и наказать», то есть лишить мандата за косяки в декларации о доходах, связано вовсе не с переговорными талантами отца и сына Мительманов. А с тем, что Текслеры и Мительманы оказались владельцами соседних квартир в кипрском Лимассоле, – как это ни смешно, в доме на улице Джона Кеннеди, в 500 метрах от Средиземного моря.

Еще смешнее, что конфликт мужчин «разрядили» их вторые половинки. Блондинка и брюнетка как-то сразу неожиданно подружились. И говорят, с тех пор полезны друг другу в нынешней непростой геополитической ситуации.

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