Самые крутые слухи недели: прелести капитализма

Комо. Южноуральское.

Говорят, дело Михаила Юревича – об аккуратном и не очень «осваивании» южноуральских курортов – продолжают его клевреты. По разным направлениям. Географическим.

Как известно, в бытность нынешнего полулондонца-полудубайца губернатором ЧО, его команда при умелом управлении Алекса Уфимцева (и его «друга закадычного» Ильи Пруцких, которого даже посадили начальником «особо охраняемых территорий») – одной из правой рук Юревича, весьма активно (для личного пользования и бизнес-эксплуатации) прибирала к рукам все возможные территории известных курортов и менее известных озёр. Наиболее резонансным стал скандал, касающийся земель озера Увильды, но ребята дружно работали и по Кисегачу с Тургояком, и по Еловому, и по Малому Миассовому, и т.д., и т.п.

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И вот новый скандал – региональное ГУ лесами затеяло процедуру отзыва разрешительных документов на реконструкцию отеля на озере Еловом, выданное мэрией Чебаркуля экс-прокурору Челябинска, бывшему сити-менеджеру областного центра Сергею Давыдову.

И тут к гадалке не ходи, любому альтернативно одаренному ясно: перестраивать спальни давыдовского «Лесного зодчества» (одно из его санаторных зданий на «еловой» земле) лесники запрещают только в одном случае – когда намечено рубить деревья. И, признаем, вкус у Сергея Викторовича есть – рубить деревья он собирается в очень красивом месте.

Впрочем, тут вопрос спорный – насколько в освоении новых (и старых) лесных фондов Давыдов самостоятелен. Но, формально именно на его «Глобусе» (так называется его бизнес-актив, в котором есть еще один акционер – сын экс-мэра Челябинска), если верить сплетникам, вскоре должны появиться курорты на Калдах, Касаргах и Малом Миассовом. Потому что Юревич де договорился в Дубае с Зюзиным, что Давыдов купит у Мечела базы отдыха металлургов как «непрофильную недвижимость».

Недвиги этой (включая курортную землю), что, якобы, в основном пустует или сдается в аренду, много. От самого дорогого и большого актива в Сосновском районе, стоимостью больше 20 миллионов, – продается аж 16 гектаров – до развалюшек на Касаргах, где земли от силы гектар.

Впрочем, стоимость и ценность этих потенциальных приобретений не сравнится с уже имеющимися активами «Глобуса», включая, и намеченное к апгрейду «Лесное зодчество». Но, как разъясняют сведущие инсайдеры, овчинка стоит выделки.

Рассеянная команда Юревича собирается и дальше покупать места южноуральского отдыха – в условиях санкций и дикой инфляции население неизбежно в большей своей части будет отдыхать в родной местности. А практически все города-заводы – грязные и вонючие, поэтому на озера и в леса любым летом едут даже самые конченые урбанисты – если не покупаться и погреться на солнышке, так грибы с ягодами, цветы с шишками пособирать. Да, и просто подышать.

К слову, «Глобусу» так и не удалось купить на Малом Миассовом имение строителя Рогозы. Если верить сплетням, его в момент кризиса, связанного с участием Евгения Рогозы в разных скандалах вокруг строительства объектов федерального значения (приуроченных к проведению саммита АТЭС, Роскомоса, в том числе), купил у коллеги и старого приятеля по тарасовской команде челябинских управленцев другой строитель – Александр Исупов. На паях с сыновьями. Тоже строителями. Такие вот прелести капитализма.

«Где деньги, Зин?!»

Ну, а в Магнитке элиты и полуэлиты гадают: где деньги Дубровского? Второй столь же любопытный сюжет: кто купил его двухуровневый пентхаус (где «из окна Площадь Красная видна», а из другого – Большой Театр, и из многочисленных других – сплошная ляпота)?

В 2019-м году, говорят, Дубровский (точнее, продажей занималась его дочь Анна) продавал свою уникальную 220-метровую недвигу за миллиард. Вот реально – за целый миллиард.

Через год непродажи цена «упала» до 900 миллионов. В прошлом году «уникальные апартаменты в жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице, где многие «предметы интерьера выполнены в штучном экземпляре», были готовы отдать за две трети второй цены. Весной этого года пентхаус, если верить некоторым столично-магнитогорским источникам, был продан за полмиллиарда.

Вообще реальных покупателей оказалось двое – семья Христенко и семья Пановых (магнитогорских, самый известный из коих – Роман Юрьевич – бывший менеджер ММК, бывший руководитель территориального ФОМС, бывший зам Сумина, экс-зам руководителя федерального минэкономразвития при министре Викторе Басаргине и экс-премьер Пермского края в бытность губернатора Басаргина, осужденный на шесть лет колонии общего режима за хищения финсредств в объеме 39 миллионов при строительстве – см. выше – объектов к саммиту АТЭС одиннадцатилетней давности).

Приобрела, если верить инсайдерам, семья Пановых – чисто для сохранения быстро дешевеющей отечественной валюты; из элементов личного тщеславия Романа Юрьевича (он, как известно, был в шорт-листе на челябинское губернаторство при президенте Медведеве, но в 2010 сталь уступила макаронам – начальником ЧО стал Михаил Юревич, но вот теперь РЮ вроде бы помогает в трудный момент земляку и как бы коллеге по губернаторству), а также по причинам статусного свойства для этой очень магнитогорской семьи.

Роман Панов после колонии вернулся в бизнес. И теперь он – драйвер семейных проектов по утилизации мусора (их мусоросортировочный комплекс в Магнитке на уровне мировых стандартов), строительству (а также аренде, риэлторской деятельности и пр.) и общественной повестки – изредка завязан на проекты Фонда Развития Промышленности.

Семья матери его детей дружна с Дубровским и, проживая давным-давно в Швейцарии (родственники имеют там свой бизнес, некоторые уже получили гражданство), поддерживала беглеца после его довольно позорной отставки с губернаторского поста. Говорят, даже помогала с легализацией неких средств Дубровского и его близких, и сложно запутанных родственных связей.

Но, как судачат магнитогорские эксперты, это, разумеется, не все деньги, что вывел Борис Александрович из России. Согласно различным источникам, часть денег семьи – на Кипре (это деньги сына экс-губернатора). Часть – на счетах строительной фирмы в Шанхае. И некие средства на имя самого ДБА – в Commercial Bank of Dubai и на счетах его строительных – вполне себе жизнеспособных фирм в ОАЭ.

Мякуш «жжёт»

Говорят, второе пришествие в областной политсовет ЕР бывшего зама Мякуша Константина Захарова – сложная многоходовочка с участием и Росатома (имярек возглавляет одно из предприятий «Маяка»), и Сергея Кириенко – бывшего главы этой корпорации, а ныне одного из руководителей администрации президента, и экс-спикера ЗакСо Мякуша, у которого столичных связей в этой партии поболее, чем у Гербера с Текслером и всей его остальной К вместе взятыми.

Во-первых, столица хоть и смотрит сквозь пальцы на то, как в регионе законодательная власть сливается в экстазе с исполнительной, но особо на Гербера с Текслером в плане возможных эксцессов с элитами и ректоратом не надеется. Поэтому подстраховывает первых лиц, не обладающих харизмой, представительской внешностью и артикуляцией, бывалыми и ушлыми политическими деятелями местного масштаба. Шебутной Захаров как раз из их числа. Текслеровские не дали ему шансов избраться в ЗакСо в 2020-м, ну так им сейчас аккуратно вернули в повестку лучшее, что имелось на «политрынке».

По некоторым сведениям, Захаров собирается участвовать в выборах-2025 в ЗакСо и станет вице-спикером, учитывая лоббистский вес «Маяка». А в 2026-м повторит судьбу Олега Голикова, став депутатом ГД по партийным спискам.

К слову, есть мнение, что Олег Голиков к этому моменту – то есть к 2026-му году будет губернатором ЧО.

«Ну, как не порадеть родному человечку»

Меж тем, говорят, хитренький и вежливый, но опасающийся любой личной ответственности и всюду себя подстраховывающий Олег Гербер стремится сохранить свое влияние повсюду, где можно и со всеми, кто полезен его «дикорастущей карьере» в ЧО.

Так, зная про отношение первой леди к ведущему Павлу Михайлову (об одиозном проекте которого «Хочу к Пухову!», рожденному из желания Гербера и Моргулеса угодить одной из явных слабостей Ирины Т., сплетничает весь медиа-Урал), он, на пороге больших перемен и исхода из ОТВ, провернул рокировочку, благодаря которой ведущий стал директором Камерного Театра (тот шепнул на одном из журналистских сборищ ИНТ, что это его давняя мечта, но его переиграли пять лет назад).

Желая подстраховаться от «пятой колонны» он решил доверить кадровую политику и информационную (!) безопасность ОТВ экс-подполковнику ФСБ Феликсу Шарифуллину, что, на самом деле, «приглядывал» за СМИ еще со времен правления Петра Сумина. Просто Гербер об этом не в курсе.

Однако, как это иногда бывает, «не было бы счастья, да несчастье помогло». В артистической среде Камерного (и вообще в местной театральной тусовке ширится слух), что новый директор, имея такое лобби, сможет-таки заменить худрука Мещанинову на более интересную фигуру. Фаворитом на смену считают Олега Хапова.

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