Наигрались в экологию: глава Челябинска призывает активнее посыпать город солью

В Челябинске в выходные выпало 10 мм осадков или две трети месячной нормы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учитывая, что обильные осадки сопровождались резким понижением температуры, улицы города – как проезжая часть, так и тротуары обильно засыпали солью.

Всего за минувшую неделю в Челябинске использовано 418 тонн противогололедных материалов.

Напомним, максимальный расход реагента (при морозе ниже 25 градусов и толщине льда не менее 5 мм) не превышает 150 граммов на 1 квадратный метр. Даже если челябинские дорожники соблюдали этот норматив, получается, что ежедневно реагентами обрабатывалось без малого 400 километров.

И если в течение прошлого года городские власти еще пытались убеждать челябинцев, что соль используется только на 46 опасных участках, включенных в список мэрии, то сейчас и чиновники мэрии, и главы администрации открыто сообщают, что активно используют реагенты для борьбы со снегом.

Более того, глава города Наталья Котова настойчиво призывает сыпать больше соли на походах к социальным объектам, «потому что скользко».

Безусловно, обработка реагентами – это самый дешевый и быстрый способ борьбы с гололедом. Но, во-первых, образовавшуюся крошку из снега и льда нужно очень быстро убирать (что в Челябинске практически никогда не делают), иначе все это превратиться в грязную жижу, справиться с которой будут еже невозможно. А потом эта жижа растащится ногами и колесами по всему городу, замерзнет, и, в результате, снова станет скользко. Во-вторых, дорожные реагенты наносят огромный вред окружающей среде: с талыми водами они попадают в водоемы и почву, а неубранные с дорог высыхают и превращаются в пыль, поднимаемую каждым порывом ветра и вдыхаемую горожанами.

Напомним, сегодня уборкой городских улиц занимаются 4 основных подрядчика:

ООО «Строймеханизация», заключившая с КДХ Челябинска 9 контрактов на 2 млрд 945 млн рублей. Зона ответственности: Курчатовский, Калининский, Ленинский, Металлургический, Тракторозаводский районы (373 км дорог и 354 км тротуаров).

ООО «Стройтех» – контракты на 543 млн рублей. Зона ответственности: Советский и Центральный районы (126 км дорог и 78 км тротуаров).

ООО «Динамика» – контракты на 507 млн рублей. Зона ответственности: Центральный район (52,5 км дорог и 55,9 км тротуаров).

ООО «Строй-Сервис» – контракты на 414 млн рублей. Зона ответственности: Советский район (48,8 км дорог и 31,2 км тротуаров).

С начала года подрядчикам уже вынесено 167 предписаний за некачественную уборку, 34 – за последнюю неделю. Та же «Строймеханизация» за последнюю неделю января получила 34 предписания.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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