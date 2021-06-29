Грядущей зимой Челябинск опять засыплют солью

Грядущей зимой дороги Челябинска опять засыплют солью. Такой вывод можно сделать из заявления председателя городского комитета дорожного хозяйства Романа Кучитарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос очистки дорого о снега был поднят в ходе брифинга, посвященного реконструкции Комсомольского проспекта. Число полос для автомобильного транспорта там сокращается до трех, одна из которых – выделенная линия для автобусов и троллейбусов. При этом полосу сужают: выделенка будет 3,75 метра, остальные – по 3,25.

Но в Челябинске существует практика зимой сгребать снег с проезжей части на обочину и не вывозить его. Поэтому крайняя правая полоса зачастую превращается в сугроб. Горожане опасаются, что грядущей зимой ситуация повторится, и весь эффект от реконструкции проспекта будет погребен под снегом.

В мэрии признают: да, были проблемы с подрядчиком. И обещают грядущей зимой «постараться не допустить подобного». Как оказалось, оптимизм чиновников основывается на намерении вернуться к использованию реагентов, плавящих снег. Минувшей зимой соль официально использовали только на сложных перекрестках и сложных участках дорог, а еще при переходе через ноль и других неблагоприятных погодных условиях. На самом деле, подрядчики сыпали соль всякий раз и на всех основных магистралях, если не успевали очистить дороги, а горожане начинали громко возмущаться.

«Мы от соли отказались, так как всем не нравилось, теперь народ недоволен, что дороги в снегу», – отметил председатель КДХ Роман Кучитаров. И сообщил: «Подрядчикам дано поручение запастись реагентами, которые действуют до минус 30 градусов».

Из чего можно сделать вывод, что со снегом в городе опять собираются бороться «малой кровью», потому что так быстрее и дешевле. Об экологичности и безопасности (если разрыхленный солью снег вовремя не убрать, он становится жидкой грязью, а потом замерзает, превращая дорогу в каток) такого метода вопрос не стоит.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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