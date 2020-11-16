Еётамнет: в Челябинске солью посыпают даже дворы

В Челябинске солью посыпают не только опасные перекрестки, но и дворы. Это выяснилось сегодня в ходе аппаратного совещания при главе города.

Как уже сообщал «Новый День», до декабря прошлого года проезжую часть челябинских дорог обрабатывали реагентами, плавящими снег и лед. Это позволяло дорожникам довольно быстро справиться с последствиями любого снегопада или перепада температур. Но наледь и снег превращались в грязную жидкую кашу, растаскиваемую по всему городу, портящую обувь и обжигающую лапы животным.

В декабре прошлого года городские власти приняли решение от соли на дорогах отказаться. Но челябинцы до конца зимы периодически сообщали, что плавящие реагенты все-таки продолжают использовать.

Текущей осень, как только начались снегопады, ситуация повторилась. Тогда в мэрии РИА «Новый День» рассказали, что солью дороги, действительно, подсыпают (так как из-за постоянного перехода температур через ноль образуется гололед). Но не все, а только спуски – подъемы, опасные повороты и перекрестки.

Сегодня вице-мэр Максим Куляшов сообщил, что с 22 октября на городские дороги было высыпано 662 тонны противогололедных реагентов. Но оказалось, что солью посыпают не только магистрали, но и дворы.

Так, жители Калининского района жаловались на скользкость возле домов. «Соль есть?» – спросила глава Челябинска Наталья Котова главу района Сергея Колесника. «Соль есть, – ответил тот. – Просто управляющие компании не успевают».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.11.20

Заведующая магнитогорским детским садом прикарманила 1 миллион рублей. / В Челябинской области от коронавируса умерли еще 5 человек. / Главу Октябрьского района оставили на пятый срок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»