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Четверг, 29 октября 2020, 17:18 мск

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#Еётамнет: на обуви челябинцев опять появилась дорожная соль (ФОТО)

Жители Челябинска жалуются, что городские дороги вновь посыпают солью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до декабря прошлого года проезжую часть челябинских дорог обрабатывали реагентами, плавящими снег и лед. Это позволяло дорожникам довольно быстро справиться с последствиями любого снегопада или перепада температур. Но наледь и снег превращались в грязную жидкую кашу, растаскиваемую по всему городу, портящую обувь и обжигающую лапы животным.

В декабре прошлого года городские власти приняли решение от соли на дорогах отказаться. Но челябинцы до конца зимы периодически сообщали, что плавящие реагенты все-таки продолжают использовать.

Сегодня городские власти объявили об открытии новой снегосвалки:

«В Челябинске кардинально изменен подход к уборке снега в зимний период, – заявил в числе прочего начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов. – Задача подрядчиков не топить снег реагентами, как это делалось в предыдущие годы, а чистить механически».

В ответ читатель РИА «Новый День» прислали фото обуви с ремаркой: «Прогулялся вчера до соседнего магазина. Он через дорогу от дома. На дороге была жидкая снежная каша, что неудивительно в такую погоду. К утру ботинки подсохли и побелели. Говорите, солью перестали сыпать? Да у меня такого густого белого налета на обуви даже когда официально этой гадостью все засыпали, не было. Если хотите, могу предоставить ботинки на экспертизу».

В администрации Челябинска РИА «Новый День» рассказали, что солью дороги, действительно подсыпают (так как из-за постоянного перехода температур через ноль образуется гололед). Но не все, а только спуски – подъемы, опасные повороты и перекрестки. Проблема заключается в том, чтобы вовремя убрать размякшие лед и снег с обработанных участков, а подрядчики время затягивают, и образуется та самая жидкая каша, справиться с которой гораздо сложнее. «Мы работаем над этим», – заявили в мэрии.

Челябинск, Ульяна Белкина

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