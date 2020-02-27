#Еётамнет: в Челябинске во время снегопада опять рассыпали соль в неположенных местах

В Челябинске за сутки выпала практически месячная норма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии утверждают, что компании, получившие контракты на уборку дорог, работают круглосуточно: снег чистят 182 единицы техники и 101 дорожный рабочий. Особо подчеркивается, что обработка противогололедными материалами проводится точечно и в минимальном объеме.

Напомним, в декабре администрация города определила участки (в основном, перекрестки), которые в целях безопасности можно обрабатывать регентами, плавящими снег (с перечнем можно ознакомиться здесь). Однако горожане отмечают, что во время обильных снегопадов солью обильно засыпают дороги, в этот список не включенные. Наиболее части подобные сигналы поступают с северо-запада. А вчера днем корреспондент РИА «Новый День» наблюдал, как реагентами обрабатывали перекресток Свердловского и проспекта Победы, которого в перечне тоже нет.

Отметим, что дороги, не засыпаемые солью с декабря, после таяния в очередной раз выпавшего снега покрываются белым налетом. По мнению горожан, за первый месяц завершающейся зимы в городе распали столько соли, что смыть ее с улиц не удаться в течение всего лета. А поскольку обочины большинства дорог представляют собой открытый грунт, обильная пыль с них вместе с солью будет подниматься при малейшем ветре и оседать в легких горожан.

Кстати, власти Челябинска признали, что обработка дорог реагентами резко отрицательно сказывается на здоровье населения. Так, глава города Наталья Котова на январской встрече с экоактивистами заявила, что после отказа от повсеместного разбрасывания соли число аллергических реакций у горожан значительно сократилось. «Мы просто пока не обнародовали эти сведения», – сказала тогда градоначальница. Прошло полтора месяца, информации по-прежнему нет, а соль на дорогах есть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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