Мэрия Челябинска рассказала, где продолжат сыпать соль на дороги

В Челябинске определили перечень дорог для обработки противогололедными материалами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в столице Южного Урала существенно снизили количество технической соли при обработке улично-дорожной сети. Впрочем, это совершенно не значит, что город вдруг станет белым и пушистым.

Напомним, противогололедная история начала разворачиваться в Челябинске с первого снегопада, когда подрядчик, как и в предыдущие годы, засыпал магистрали города противогололедными реагентами, из-за чего на смену снегу пришла серая грязь. Наталья Котова, тогда еще в статусе врио главы города, потребовала едва ли не полностью отказаться от химикатов при уборке снега.

Впрочем, постепенно риторика городских властей стала смягчаться, и речь уже вели об отказе от повсеместного употребления технической соли, при сохранении противогололедной обработки на отдельных участках. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения, обработка противогололедными материалами, согласно ГОСТам, проводится на подъемах, спусках, некоторых перекрестках, путепроводах, в местах коммунальных аварий с изливом воды на проезжую часть, а также на улицах города, где в связи с особенностями рельефа, близости водоемов происходит конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия. Это происходит в морозную погоду при высокой относительной влажности воздуха и приводит к обледенению. Существует понятие «превентивной обработки дорожного покрытия противогололедными материалами», которая производится до появления прогнозируемой скользкости, тем самым предотвращая ее образование. Кроме того, обработку проезжей части проводят по предписаниям ГИБДД», – сообщили сегодня в пресс-службе мэрии.

По сути, это означает, что объем соли, используемой в городе, конечно, снизится. Но автомобили продолжат развозить грязную жижу с участков, обработанных реагентами, по всему городу. И Челябинск всю зиму будет, как и раньше, оставаться уныло-серым. А весной и летом горожане продолжат дышать солевой пылью.

С перечнем улиц, подлежащих обработке противогололедными материалами, можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.12.19

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