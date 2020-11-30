Еётамнет: Челябинск заваливают дорожными реагентами

Челябинск, несмотря на обещания властей, заваливают дорожными реагентами. Такой вывод можно сделать из доклада, прозвучавшего сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года городские власти приняли решение отказаться от обработки дорог солью, плавящей снег и лед. Правда, заявили чиновники, своем без соли не обойтись: при переходе через ноль или после обильных снегопадов некоторые перекрестки и участки дорог становятся опасными для участников движения. Для максимально быстрой их обработки будет использоваться небольшое количество реагентов, уверяли в городской администрации.

Челябинцы отметили, что соли в городе, действительно, стало меньше, но обрабатывают ею часто не только участки, включенные в список мэрии: узнать о применении реагента можно по темной снеговой каше на дороге или мокрому дорожному полотну в морозную или сухую погоду. Ну, и по грязным лужам, оставляемым обувью в помещениях.

Сегодня догадки горожан подтвердили сами чиновники: вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Кулешов сообщил, что за неделю на городские дороги высыпано 352 тонны реагентов. Если разделить эту цифру на 7 (дней) и 46 (число территорий, внесенных в реестр мэрии как опасные и нуждающиеся в обработке), то получится, что на каждый такой участок в день высыпается более 1 тонны соли. И это при том что переходов через ноль на минувшей неделе не наблюдалось, да и обильных снегопадов не было.

Понятно, что такое количество реагентов на 1 участок не высыпают: максимальный расход реагента (при морозе ниже 25 градусов и толщине льда не менее 5 мм) не превышает 150 граммов на 1 квадратный метр. И этой тонной можно просто усыпать не менее 7 км.

Сам собой напрашивается вывод, что солью обрабатывают гораздо больше дорог, чем уверяют чиновники.

Челябинск, Павел Зварзин

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