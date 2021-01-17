Еётамнет. Челябинск снова обильно засыпали солью

Челябинск снова обильно засыпали солью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожники в очередной раз не справились с последствиями сравнительно небольших снегопадов и, по всей видимости, решили справиться с проблемой нечищеных дорог быстро и дешево, заспав проезжую часть реагентами.

Напомним, в декабре 2019 года городские власти приняли решение отказаться от обработки дорог солью, плавящей снег и лед. Правда, заявили чиновники, совсем без реагентов не обойтись: при переходе через ноль или после обильных снегопадов некоторые перекрестки и участки дорог становятся опасными для участников движения. Для максимально быстрой их обработки будет использоваться небольшое количество реагентов, уверяли в городской администрации. И даже опубликовали список тех самых проблемных участков, где не стоит удивлять появлению луж и грязной каши.

Однако и зимой 2020 года и уже в наступившем году соль используют в гораздо большем числе случаев, чем обещали.

Напомним, минувшая неделя на Южном Урале была морозной, периодически шел снег. Основные магистрали в городе чистили, а вот до остальных дорог, похоже, дело не дошло. В результате на проезжей части начали образовываться колеи. А к вечер пятницы потеплело, и городские дороги снова начали превращаться в грязную кашу.

Городские власти не скрывают, что используют соль: «Ведется подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, – заявляют в КДХ. – Обработка противогололедным материалом производится на спусках, подъёмах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта».

Но челябинцы утверждают: соль сыплют повсеместно:

«Эх, только вчера радовался, что не используют соль с песком. Снег белый, хрустит под ногами. Ботинки чистые, брюки тоже. Утром даже заметил что-то на подобии крошки каменной на дороге, – рассказал в пятницу в Чате городской среды один из горожан. – Но вот к вечеру все вернулось на круги своя. Все опять желто-коричневое, снег не стаптывается, идти не возможно. Да и ехать на машине тоже противно. Как по маслу».

«В субботу примерно в 21:20 наблюдали, как улицу Кирова от цирка до Теплотеха обильно засыпали солью», – рассказали читатели РИА «Новый День».

Отметим, что улица Кирова к числу опасных участков не относится, да и перехода через ноль при нынешнем потеплении не наблюдалось. Просто высыпать несколько тонн реагентов гораздо дешевле и быстрее, чем чистить дороги механическим способом.

Вообще-то, подсыпка реагентами предполагает, что обработанная наледь или наст станут рыхлыми, и их можно будет легко собрать специальной техникой. Но в Челябинске соли сыплют так много, что снег и лед превращаются в жидкое месиво, убрать которое до конца невозможно. Да и не везде это вообще убирают – как всегда, не хватает техники, людей, времени… А при любой минусовой температуре эта грязная жижа довольно быстро замерзает, делая дороги более опасными, чем до обработки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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