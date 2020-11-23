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Понедельник, 23 ноября 2020, 15:16 мск

Новости Челябинск

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Челябинск задыхается от ядовитой пыли, чиновники делают вид, что ни при чем

Челябинцы завалили региональное министерство экологии жалобами на пыль от дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в минувшие выходные в министерство поступили десятки подобных обращений. В связи с чем мэрии вынесено предостережение администрации Челябинска. Кроме того, выдвинуто требование усилить работу по уборке улично-дорожной сети от грязи и пыли.

В министерстве считают, что при уборке дорог нужно использовать пылесосы. В городской администрации заявляют, что это неосуществимо.

«Сейчас невозможно применение пылесосов, – заявил вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Кулешов, правда, не объяснив, почему. – Мы сформировали 25 бригад, это 270 рабочих и до 28 погрузчиков, убираем прилотковые части и разделительные полосы вручную. Техника оборудована ГЛОНАСС. Мы проанализировали: там, где работали наши подрядчики, жалоб на пыль не было».

Но чиновники – как областные, так и городские – замалчивают один нюанс: образование пыли зимой зависит от двух факторов: промышленных выбросов и реагентов, которыми обрабатывают дороги и пешеходные зоны.

В минэкологии утверждают, что в течение минувших выходных превышение ПДК вредных веществ в воздухе было зафиксировано всего 1 раз, всего на 0,1 ПДК и по сероводороду. Значит, основным источником пыли стали противогололедные реагенты.

Напомним, что с декабря прошлого года мэрия официально отказалась от обработки солью, правда, с оговоркой, что реагенты, превращающие городские дороги и тротуары в грязную жижу, все-таки придется использовать на опасных перекрестках, спусках и подъемах. И действительно, после этого на большей части города исчез черный снег, а с обуви в помещениях перестала течь черная грязь.

Но в текущем году горожане вновь начали жаловаться на повсеместное использование соли. Напомним, соль плавит наледь и снег, сначала превращая их в сыпучие хлопья, а если вовремя не убрать – то в жидкость. Поскольку Челябинск очень редко и далеко не везде убирают вовремя, через некоторое время жижа на дорогах вновь начинается замерзать. Кроме того, перенесенная ногами с дорог на тротуары соль подплавливает верхнюю часть снежного покрова на пешеходных зонах, и тротуары потом тоже превращаются в сплошной каток.

Опознать присутствие соли там, где ее быть не должно, можно по мокрой при минусовых температурах дороге и по коричневатому или чернеющему снегу на тротуарах. В центральной части города тротуары бывают вычищены досуха, но на них в минувшие выходные образовался плотный белый налет. И это тоже следы соли.

Кстати, во многих городах России, где все еще используют солевые реагенты, обрабатывать ими пешеходные зоны запрещено. Однако челябинские чиновники используют соль и во дворах.

Между тем, специалисты заявляют, что использование смесей с высоким содержанием хлорида натрия приводят к засолению и подщелачиванию талых снеговых и почвенных вод, усиливая концентрацию никеля, меди, цинка и других тяжелых металлов в почвах и городской пыли до экологически опасного уровня. И при этом увеличивает образование самой пыли. А это, в свою очередь, ведет к увеличению заболеваемости органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, онкологии.

Есть и научные исследования, доказывающие, что каждая восьмая смерть на планете вызвана воздействием твердых частиц на органы дыхания.

О том, что использование соли отрицательно отражается на здоровье горожан, признала в прошлом году и мэр Челябинска Наталья Котова. В первый месяц своего «правления» она регулярно высказывала недовольство появлением соли в неположенных местах.

Но со временем ее запал иссяк, а сегодня Котова поручила подсыпать и у социальных учреждений: больниц, школ, детских садов и так далее.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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