Челябинск продолжают засыпать солью (ФОТО)

В Челябинске продолжают засыпать дороги солью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчерашний снегопад показал: подрядчики не в состоянии справиться с зимними осадками обычной расчисткой. Снег перестал идти еще утром, но поздно вечером большинство дорого все равно были не убраны. И даже в центре – например, на улице Калинина или Энтузиастов приходилось ездить по раскатным колеям.

Зато некоторые дороги и перекрестки «радовали» автомобилистов и прохожих весенними лужами и грязью, несмотря на минусовые температуры.

Напомним, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в столице Южного Урала должны были существенно снизить количество технической соли при обработке улично-дорожной сети. Городские власти вместе с ГИБДД определили наиболее опасные участки, где без плавящих реагентов, ну, никак не обойтись. Этот список обнародован (см. здесь).

Однако зафиксированные вчера корреспондентом РИА «Новый День» мокрые улицы и перекрестки в этот список не входят.

Перекресток Советской и Коммуны: на улице минус 7 и холодный ветер, но дорога «тает»

Второй перекресток Советской и Коммуны, тоже как бы непосыпанный:

А вот так выглядит идущий от этого перекрестка непосыпанный подъезд к администрации Челябинской области – видимо, здесь другой коимат:

Улица Труда, которая в списке поспыаемых фигурирует только перекрестком с ул. Энгельса, была вся в лужах на протяжении от Свободы до Цвиллинга

Автомобили, конечно, могли натащить соль на колесах с перекрестков проспекта Ленина, которые вошли в список посыпаемых, но не столько же, чтобы растопить всю улицу

О том, что городские дороги обильно засыпают солью, говорят и водители, наблюдавшие 12 декабря этот «ритуал» в разных частях города.

Челябинск, Ульяна Белкина

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