Дорожники в очередной раз не справились с последствиями снегопада в Челябинске

Мэр Челябинска Наталья Котова «дежурно» раскритиковала работу дорожников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядчик по-прежнему не успевает убрать снег с улиц Челябинска, в то время как уже в середине нынешней недели город ждет очередной снегопад. При этом вместо вывоза снега дорожники АО «Южуралмост» почему-то заранее готовятся к очередному разгулу стихии.

Напомним, на минувшей неделе Челябинск столкнулся с интенсивными снегопадами. Это повлекло за собой уже привычные проблемы: 8-9-балльные пробки в час пик, увеличение числа ДТП. Неспособность минимизировать последствия снегопада в первые часы, а также постоянная критика со стороны городских властей (не проходит ни одного аппаратного совещания, чтобы мэр Челябинска не обрушивалась с упреками на представителя подрядной организации), видимо, совсем выбили из колеи «Южуралмост».

Вот и сегодня представитель компании рассказал о том, что дорожники уже начали готовить технику к грядущим снегопадам. Это привело главу города в некоторое недоумение. Ведь по прогнозу ближайшие осадки ожидаются только в четверг. Между тем, часть техники подрядчик, вместо того чтобы направить ее на вывоз уже выпавшего снега, вывел из обращения.

«Мало вы сделали, – упрекнула Наталья Котова дорожников. – Я вчера объезжала город и смотрела: проспект Ленина очищен не до конца, Свердловский проспект в сторону АМЗ, улицы Красная, Сони Кривой. Вывозите тот снег, который есть сейчас, тем более что чистить дороги пока не нужно. Успевайте все вывезти до снегопада».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.19

Не пошло: в Челябинске «сгорела» праздничная иллюминация. / В Челябинске снова нечем дышать: горожане возмущаются, чиновники молчат. / И снова здравствуйте: в Челябинске назначен начальник управления ЖКХ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»