Челябинский депутат обратилась к властям с просьбой заняться важными делами, а не добивать свой имидж в бесконечных судах с общественностью

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина обратилась к губернатору Алексею Текслеру и спикеру ЗСЧО Владимиру Мякушу с просьбой поберечь свой имидж и заняться более важными для области делами, чем бесконечные суды с общественностью.

Как уже сообщал «Новый День», 2 февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга во второй раз признала незаконным изъятие из особо охраняемой природной территории Челябинского городского бора участка под строительство детского хирургического корпуса. В тот же день первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что вердикт будет обжалован, а конкурс на проектирование больницы продолжен.

В принципе, противостояние общественников, защищающих бор, и чиновников, решивших любой ценой возвести больницу именно в бору, может длиться бесконечно. Проблема лишь в том, сколько бюджетных денег будет потрачено на это противостояние и как это коррелируется с заботой о детях, которой прикрывают решение развернуть посреди леса очередную стройку: если бы чиновники действительно беспокоились о больных детях, они бы давно нашли другую площадку, а не упорствовали в весьма сомнительном решении, затягивая процесс и рискуя потерять федеральные деньги, выделенные на строительство).

Об этом и говорит депутат Вахтина:

«Как вы думаете, что решили предпринять региональные чиновники после рекомендации замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева не судиться с людьми и найти альтернативное решение для строительства хирургического корпуса? А после двух решений Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга в пользу сохранения границ городского бора? Начали шустро искать заветный подходящий участок в новом месте, чтобы удержать миллиардную жар-птицу за хвост и не потерять федеральное финансирование для региона? Ха! Да, щаз. Чудес с нашей властью и в этот раз, увы, не приключилось.

После вчерашней победы Владимира Казанцева в Питере замгубернатора Ирина Гехт решила продолжить относиться к российскому правосудию, как к эдакой ромашке для гаданий, мол, выгорит – не выгорит ее затейка с хирургическим корпусом на месте бора. И вот чтобы затейка ее выгорела, она намерена идти до конца.

Ирина Альфредовна озвучила свое желание отправить юристов ЗСО в суд, чтобы оспорить решение апелляционной инстанции. Для весомости своей позиции она в интервью прикрылась комитетом по экологии самой Госдумы РФ. Пардон, а Владимир Бурматов в курсе? У него на носу выборы. Нужны ли ему сомнительные репутационные риски в родном крае и негативно настроенный против него электорат?

И тут же в малоудобной ситуации по соседству возникает фигура председателя ЗСО Владимира Мякуша. Владимир Викторович, у вас гордость есть? Вам-то зачем эта сотворенная чужой прихотью головная боль? Ваш аппарат год работает на интересы известной Вам чиновницы из правительства области. Ваши юристы наверняка чувствуют себя противно от происходящих процессов, когда ходят на судилища с общественниками. Мы не раз созерцали подобное в заседаниях.

А теперь вопрос к губернатору Алексею Текслеру. Алексей Леонидович, как Вы считаете, в текущей ситуации, возможно, пора надавать кое-кому из подчиненных по ручкам, которые проявляют свою неугомонную инициативу в сторону обратную от воли народа? Тема эффективных кадровых решений не просто висит в воздухе, у общества уже давно назрел громадный железобетонный запрос на это.

И со всем пиететом хочу задать вопрос к силовым структурам. Господа, вы же видите, что происходит в стране и вверенном вам городе? Без всяких угроз и пугалок, просто почувствуйте настроение людей. Они не палок жаждут ваших, не кордонов и автозаков. У людей стоит острый запрос на перемены. Людям надоело, что их мнение не учитывают, а решения такой чиновницы, как Ирина Гехт, будут только сильнее подогревать народное недовольство. И заметьте, даже конформисты, которые раньше не выходили на улицы, уже не так индифферентно смотрят на происходящее с городским бором, коим госпожа Гехт придумала играть, словно карточкой от «Монополии».

Выводами грузить не хочу, вместо этого подытожу свой посыл словами древнегреческого мудреца Аристотеля: «Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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