Успеть до суда: в Челябинске объявили торги на разработку проекта больничного корпуса на спорном участке бора

Власти Челябинской области готовы отдать 40 миллионов рублей за проект детской хирурги на спорном участке Челябинского городского бора.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы.
Срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.
В новом здании должно быть размещено 300 коек: 230 для хирургии, 70 – для онкогематологии.
Хирургический корпус планируется разместить на территории Челябинского городского бора. Специально для этого из состава одноименной ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.
Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протеста экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.
Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.
Так как предыдущий запрет отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке разрешено. Чем и воспользовались областные власти. Тем более что им нужно торопиться.
Как заявила сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт, «корпус уже забюджетирован в федеральной программе», «4 млрд заложены в бюджет». Три четверти этой суммы должна выделить федерация.
Что же касается участка строительства, то областные власти не допускают никаких вариантов кроме того самого – вызвавшего ожесточенные споры и судебные разбирательства.
«Место определено», – констатировала чиновница. На вопрос, что будет если Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга вновь отменит постановление Законодательного собрания, разрешающее там строить, госпожа Гехт предпочла не отвечать. з
Челябинск, Виктор Елисеев
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